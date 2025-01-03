RSV疫情接近頂峰 新冠病例正在增加

加州這個冬季流感和呼吸道融合病毒當道，但專家警告，新冠病例正要開始增加。（美聯社）

數據顯示，加州 這個冬季出現大量流感 和呼吸道融合病毒（RSV）病例，而且不斷增加，新冠病例數量反而維持在低點。不過，專家警告，新冠病例現在才正要開始增加。

聖荷西信使報報導，加州公共衛生廳截至2024年12月14日的每周更新數據顯示，流感檢測 陽性率在當周飆升近4個百分點，達到13.2%，新冠檢測陽性率上升0.2個百分點，達到2.3%。由於假期的緣故，衛生廳2024年最後兩周的數據要等到本月稍後才會公布。

柏克萊加大傳染病學名譽教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「加州新冠病例正在開始增加中，但目前最嚴重的是流感。」

自新冠病毒於2019年和2020年冬季出現以來，它一直是加州追蹤統計的疾病中最致命的呼吸道病毒，儘管與初期相比，近年造成的死亡人數減少。根據統計，自2024年7月1日以來，加州有1873人死於新冠肺炎，只有89人死於流感。

加州新冠病例在2024年6月到8月激增過後，新冠死亡人數一度創下新低。隨著年末假期到來，新冠的檢測陽性率、住院和死亡人數又開始出現上升的跡象。舒瓦茲柏格說：「目前的廢水檢測數據顯示，新冠病毒含量在美國各地明顯上升，尤其是在加州。」

信使報表示，南灣聖塔克拉拉縣對當地四個下水道的廢水進行的檢測顯示了這一趨勢。加州公共衛生廳匯集的廢水檢測數據發現，整個灣區廢水的新冠病毒含量從低度上升到中度，並且持續上升。

廢水檢測數據顯示，加州流感病毒含量自2024年11月開始上升，持續上升到12月，呼吸道融合病毒含量則是自去年11月下旬以來一直呈上升趨勢。舒瓦茲柏格認為，呼吸道融合病毒本季疫情可能已達到頂峰，但新冠病例有可能在這個冬季後期激增。

舒瓦茲柏格指出，由於本季推出一種新的呼吸道融合病毒疫苗，可能是民眾呼吸道融合病毒感染程度比上一季有所改善的原因。數據顯示，自2024年7月1日以來，加州已有21人死於呼吸道融合病毒，少於去年同期的33人。