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禽流感衝擊擴大 加州蛋價飆漲70%

編譯廖宜怡╱綜合報導
禽流感造成的蛋荒將加州一打蛋的價格哄抬至近9元。（電視新聞截圖）
禽流感造成的蛋荒將加州一打蛋的價格哄抬至近9元。（電視新聞截圖）

受到禽流感疫情導致加州雞隻大量死亡的影響，加州雞蛋價格目前飆漲至每打近9元，漲幅高達70%。

舊金山紀事報指出，加州蛋價過去一個月來飆漲70%，現在每打平均售價為8.97元。美國農業部12月公布的雞蛋市場報告強調，蛋價上漲主要是因為爆發一連串高傳染性禽流感疫情，導致加州雞隻大量死亡的緣故。

美國農業部數據顯示，光是12月，加州家禽養殖場就發生了九宗確認禽流感案例，造成全州近600萬隻蛋雞遭撲殺，重災區包括麥賽德縣、河濱縣、聖荷昆縣和史丹斯勞縣（Stanislaus），其中麥賽德縣於12月5日有超過170萬隻雞死亡，史丹斯勞縣於12月24日有110萬隻雞死亡。

由於這段時間正值假日期間，正是雞蛋需求量特別高的時候，零售商被迫做出限購措施，包括Whole Foods和Safeway在內的連鎖超市，都以採購雞蛋困難為由，限制顧客的雞蛋購買盒數。

雞蛋供應商Eggs Unlimited的專家莫斯寇吉里（Brian Moscogiuri）對家禽養殖業雜誌Watt Poultry表示，放山雞蛋（cage-free eggs）和符合加州標準的雞蛋短缺尤其嚴重。

受禽流感影響的不只加州。美國農業部警告，愛阿華州、俄亥俄州和其他州陸續爆發的禽流感疫情可能進一步加劇全國雞蛋供應短缺的問題。由於蛋雞數量可能減少到3億隻以下，預測美國雞蛋產量在2025年年中之前不太可能恢復正常。

專家表示，雞蛋供應量要完全恢復正常，至少需要四到六個月的時間，主要取決於病毒的傳播情況。甚至有人認為，雞蛋價位可能2025年整年都會處於高點。

此外，雞蛋短缺已造成連鎖反應，不只零售商，生產食品的小型企業也正爭先恐後到處搜尋哪裡可買到雞蛋，以防生意停擺。

雞蛋 禽流感 加州

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