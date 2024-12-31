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洛杉磯、長堤、安那罕… 跨年活動熱鬧繽紛

記者張宏／洛杉磯報導
在洛杉磯市區的Gloria Molina Grand Park31日將舉辦迎接2025年倒數活動。圖為此前跨年夜現場。（Gloria Molina Grand Park官網）
在洛杉磯市區的Gloria Molina Grand Park31日將舉辦迎接2025年倒數活動。圖為此前跨年夜現場。（Gloria Molina Grand Park官網）

如何迎接2025年？洛杉磯31日晚有各式免費和收費慶祝活動，包括在洛杉磯、長堤（long beach）和安那罕（anaheim）等地舉辦的免費DJ和現場表演，也有收費的亞裔餐廳派對，大家可根據自己喜好和預算，來選擇在哪裡迎接2025年第一天。

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在洛杉磯市區的Gloria Molina Grand Park31日將舉辦迎接2025年倒數活動。圖為此前跨年夜現場。（Gloria Molina Grand Park官網）

KTLA 5電視台報導，洛杉磯市區的Gloria Molina Grand Park，31日將舉辦迎接2025年倒數活動，這是西海岸最大的免費跨年活動。慶祝活動包括現場娛樂表演、投影到洛杉磯市府大樓的3D倒數燈光秀，及超過30輛餐車，滿足民眾口腹之欲。活動31日晚8時開始，持續到午夜12時30分。在洛杉磯西邊的瑪利那岱瑞（Marina del Rey），也會舉辦免費新年煙火派對，慶祝活動將包括娛樂活動、臉部彩繪、DJ表演和兩場煙火。

大熊湖新年火炬遊行，是當地舉辦第69屆年度音樂會和火炬之光遊行活動，滑雪者和單板滑雪愛好者，將點亮大熊鎮的雪山。活動從31日下午6時開始，至晚10時。

長堤市也會舉辦兩場煙火表演，民眾可沿著海岸線尋找最佳觀看地點欣賞煙火。首場演出將於31日晚9時舉行，第二場午夜12時開始。

橙縣安那罕將舉辦免費除夕慶祝活動，活動地點是西Disney Way 400號，31日下午5時開始，以充滿活力的舞會為特色，有現場樂隊、DJ和跨多個舞台表演。大家還可探索設有嘉年華遊樂設施和食品攤販的街頭市集。

31日晚洛杉磯兩家亞裔風味餐廳，將舉辦門票百元以上的跨年活動；在洛杉磯TAO餐廳，將舉辦倒計時或迎接新年，活動從晚9時開始，客人可在晚9時至晚11時享用免費提供的開胃小菜，可獲得派對禮品和欣賞現場DJ表演，在零點到來，還可用免費午夜香檳慶祝，與2024年吻別！比佛利山莊的Jade餐廳，31日晚新年慶祝活動，現場有DJ和美味的飲品等以時尚方式迎接新年，創造永恆回憶。

洛杉磯 亞裔 長堤

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