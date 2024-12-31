聖市燈會慶元宵 打造獨具魅力的新春街會

2025聖蓋博 市燈會將於2月1日（周六）、2月2日（周日）在San Gabriel Mission District熱鬧登場。此次活動由世界日報與聖蓋博市政府主辦，並邀請到台灣觀光 署洛杉磯 辦事處（TTALA）捐贈傳統燈籠給聖蓋博市元宵燈籠節，希望南加州 民眾體驗元宵節的獨特魅力，同時也促進社區文化多樣性。

除了精美的花燈之外，活動現場規劃超過20個美食攤位為民眾帶來各地獨具特色的美食，羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、冰淇淋、糖葫蘆、棉花糖、東北烤串等應有盡有，無論是道地的古早味，還是異國風情美食，都應有盡有，絕對讓民眾大飽口福。

進百家攤商齊聚於獨具歷史特色的Mission街區（San Gabriel Mission District）一同歡度元宵，無論是年貨零嘴、伴手好禮、中國風飾品、彩色風車等，都能夠在聖蓋博市燈會活動中一次滿足，現場還為小朋友們打造好玩的遊樂嘉年華，適合全家一起共享樂趣，

聖蓋博市政府在7月15日為燈會舉辦了揭幕剪彩儀式，市長吳程遠及市議會成員與台灣觀光署觀光組組長林宜錚一同出席，一盞由台灣匠人精心製作的猴子造型的可愛花燈提前亮相，為即將到來的燈會拉開序幕。據悉，這只是本次活動展出花燈中最小的一盞，屆時會有更多精美的花燈在整個農曆新年期間陪伴民眾歡度春節。林宜錚組長也表示，台灣觀光署希望藉助這個平台，將台灣的燈光藝術與元宵文化帶到世界舞台，活動現場也將準備超過1000份生肖摺紙燈龍分發給民眾，期盼能促進台美間的文化交流。

提到歡度元宵佳節，怎麼能少得了品嘗元宵（湯圓）的環節。此次主辦單位特別邀請到本地商家Dancing Spoon提供300份甜湯圓於活動每日傍晚於主舞台發放（數量有限、先到先得），同時也將於活動首日傍晚舉行點燈儀式，屆時整個街區在民眾的倒數聲中點亮，讓民眾體驗到不同於以往的新春街會。

「2025聖蓋博市燈會」將於2月1日（周六）上午10時至晚9時、2日（周日）上午10時至晚7時封街舉辦。現場免費停車、免費入場。活動地點位於聖蓋博市Mission街區（Mission District）敬邀所有民眾一同前來共襄盛舉。