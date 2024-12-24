美國華人社團聯合會 慶聖誕新年

美華聯參加好萊塢聖誕大遊行日前圓滿結束，總策劃陳慧碧（右）和林日昇在慶功宴上合影。（林日昇提供）

美國華人 社團聯合會日前舉辦慶祝聖誕新年和第92屆好萊塢 大遊行圓滿成功的慶功晚宴，同時慶祝中華人民共和國成立75周年大型畫冊出版發行。美華聯所屬社團和參加好萊塢大遊行的代表200多人出席。

中國駐洛杉磯副總領事郭志強肯定美華聯在會務發展、服務會員和回饋社區方面所做的貢獻。他表示，這次組織200多人的隊伍參加第92屆好萊塢聖誕大遊行表現出色，受到郭少春總領事的稱贊。

活動播放美華聯一年來的主要活動剪影。美華聯主席張勇表示，這一屆迄今為止的9個多月中，美華聯和成員社團舉辦的活動達180多項，其中在故鄉各地參加的活動，將近50個。

美華聯參加好萊塢聖誕大遊行圓滿結束，總策劃陳慧碧表示，美華聯的遊行隊伍，包括舞龍和舞獅隊、美華聯禮賓車隊和橫幅隊、全美中華學院武術隊、美中文化協會腰鼓扇子隊等。美華聯還有兩隻8米高的充氣大熊貓，首次亮相在好萊塢大遊行，深受觀眾喜愛。

慶祝中華人民共和國成立75周年大型畫冊出版發行，畫冊總策劃張素久和主編朱俊英表示，這本「四海丹青 同心築夢」美國華裔藝術家作品集，包括150多名藝術家的畫作。中領館 總領事郭少春為畫冊題詞「水墨丹青 情系桑梓 四海同心 圓夢中華」。