參加南加河濱燈光節 提防停車付費被詐欺

河濱年度燈光節盛況，吸引大量訪客欣賞。（居民提供）

南加 內陸河濱市府提醒，河濱燈光節（Festival of Lights）訪客停車在市中心或周邊停車位時，可能遭遇停車付費詐欺 。

市府官員表示，靠近河濱燈光節中心區的酒店Mission Inn，一些不法分子在附近許多街邊停車點的付費站貼上假冒QR碼。外來訪客停車，用手機掃描這些假QR碼，就會被引導至詐欺網站，要求輸入信用卡信息並付費。官員提醒，這是燈光節開始以來，近兩個月出現的第二起詐騙案。先前的一起，是詐騙者在網上出售參與燈光節的假冒入場券。

市府還警示，保護個人資訊，仔細檢查QR碼大小，較小的QR碼可能是假碼。同時提醒，使用官方的Riverside應用程式進行停車付費。

如果發現可疑QR碼，請速聯繫市府工作人員，可撥打311或951-826-5311，或上網www.RiversideCA.gov/apps

河濱燈光節是市中心知名酒店Mission Inn業者羅伯茨（Duane Roberts）1992年首創的傳統活動。已歷時30餘年，成為南加聖誕節 期間的盛事。燈光節在每年舉行一個月，吸引多達50萬人次觀光者；既有本地居民，也有外地遊客。