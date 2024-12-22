賭城華人高球邀請賽 108選手競技

拉斯維加斯華人高爾夫球會日前主辦高爾夫球邀請賽，吸引來自各個城市14支球隊、108名選手參賽。（主辦方提供）

拉斯維加斯華人 高爾夫球會日前主辦首屆拉斯維加斯華人高爾夫球會邀請賽，吸引來自各個城市14支球隊，108名選手參賽，其中不乏來自南加 選手。比賽設有總桿、淨桿、團體、最近、最遠等多種獎項，以獎杯、獎金和紅包多種形式頒發。

拉斯維加斯華人高爾夫球隊、72猛虎、金鷹球會、快樂鄉村球會、黃鶴高球會、龍騰球會、ACGC球會、棕櫚泉球會、STCI球會、陽光球會、灣區 SFSG、美中工商協會、佳賓Dee Dee、808俱樂部參賽隊代表一起進行開球儀式。

經激烈角逐，ACGC高爾夫球隊勇奪團體冠軍，Tiger Wu贏得總桿冠軍，Chris Shao獲得淨桿冠軍。比賽中，各高爾夫球隊員展示出精準的揮桿和擊球，及拚搏精神，令人印象深刻。主辦方、拉斯維加斯華人高爾夫球會會長金路表示，拉斯維加斯華人高爾夫球會成立之初就是希望和其他球隊多多交流，以球會友。無論是經驗豐富的老將，還是初次參與的新朋友，每個人都在比賽中盡情享受高爾夫的樂趣，並留下美好的回憶。

金路表示，高爾夫運動是一項集優雅、專注和激情於一體的運動，不僅能讓人們挑戰自我、鍛鍊身體，還能搭建起人與人之間交流與合作的橋梁。拉斯維加斯華人高爾夫球會作為一個新興成立的球會，正是通過高爾夫這項優雅的運動，搭建一個增進友誼、交流互動的平台。