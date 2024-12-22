賭城華人高球邀請賽 108選手競技
拉斯維加斯華人高爾夫球會日前主辦首屆拉斯維加斯華人高爾夫球會邀請賽，吸引來自各個城市14支球隊，108名選手參賽，其中不乏來自南加選手。比賽設有總桿、淨桿、團體、最近、最遠等多種獎項，以獎杯、獎金和紅包多種形式頒發。
拉斯維加斯華人高爾夫球隊、72猛虎、金鷹球會、快樂鄉村球會、黃鶴高球會、龍騰球會、ACGC球會、棕櫚泉球會、STCI球會、陽光球會、灣區SFSG、美中工商協會、佳賓Dee Dee、808俱樂部參賽隊代表一起進行開球儀式。
經激烈角逐，ACGC高爾夫球隊勇奪團體冠軍，Tiger Wu贏得總桿冠軍，Chris Shao獲得淨桿冠軍。比賽中，各高爾夫球隊員展示出精準的揮桿和擊球，及拚搏精神，令人印象深刻。主辦方、拉斯維加斯華人高爾夫球會會長金路表示，拉斯維加斯華人高爾夫球會成立之初就是希望和其他球隊多多交流，以球會友。無論是經驗豐富的老將，還是初次參與的新朋友，每個人都在比賽中盡情享受高爾夫的樂趣，並留下美好的回憶。
金路表示，高爾夫運動是一項集優雅、專注和激情於一體的運動，不僅能讓人們挑戰自我、鍛鍊身體，還能搭建起人與人之間交流與合作的橋梁。拉斯維加斯華人高爾夫球會作為一個新興成立的球會，正是通過高爾夫這項優雅的運動，搭建一個增進友誼、交流互動的平台。
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