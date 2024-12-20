南加非法大麻農場命案 涉亞裔黑幫勢力

2020年9月，南加非法大麻農場七名亞裔當場被人槍殺。（Fox電視台）

南加內陸帝國的一個非法大麻 農場，四年前曾發生血腥大屠殺案，七名亞裔 當場被人槍殺，命喪荒野。當局日前公布相關調查細節，指出這是一起明顯的入室搶劫案，嫌犯涉及亞裔黑幫勢力。

根據Fox報導，這起大屠殺案發生在2020年9月，地點位於河濱縣（Riverside County）非建制區阿瓜加（Aguanga）371號公路45000街區，靠近聖地牙哥北部。河濱縣警局指出，這是一起有針對性的襲擊，涉及聖地牙哥地區的寮國（老撾）幫派成員，七名受害者均為寮國裔。

調查人員已確定其中一部參與犯罪的車輛，是深色的中型休旅車（SUV）。警方還繳獲超過1000磅的大麻和幾百株大麻植物。據悉，案發後僅一個月內，警方就在阿瓜加地區多個疑似非法大麻種植點，查獲9900多株大麻、411磅加工過的大麻、以及諸多非法槍枝。

屠殺案發生背後，有深層原因。加州2018年1月全面實現娛樂性大麻銷售合法化後，非法市場仍蓬勃發展，相對較高的合法大麻稅，使一些消費者轉向非法市場尋求價格更好的交易。聯合大麻商業協會（United Cannabis Business Association）負責人、洛杉磯大麻藥房老板Jerred Kiloh表示，當有大量資金和高回報時，犯罪分子就會鋌而走險，試圖奪走這些財富，這種風險在地下市場一直存在。Kiloh指出，大多數非法大麻市場的犯罪案件，沒有報警，被搶劫的非法大麻種植者，無法向當局求助。

華人 記者李幺傻，曾冒著生命危險暗訪洛杉磯非法大麻農場，他就親身見證過持槍搶劫、黑吃黑的犯罪場景，「每次大麻收穫季節，就是最危險的時候。這是一條血淚交織的罪惡利益鏈」。

有一天半夜，身在大麻農場的李幺傻，突然被人用槍口頂住腦袋。他還沒明白發生什麼事，就有人衝進來，控制住農場老闆。他們逼迫老闆交出大麻鐵門鑰匙，幾個人迅速搬走大量的大麻，華人老板當晚至少損失上百萬美金。李幺傻當時建議報警，但華人老闆搖頭表示，這種事情怎麼敢報警，只能吃啞巴虧。