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侵吞員工薪資 達成庭外和解 迪士尼同意賠2.33億元

編譯林思牧／綜合報導
一項集體訴訟指出，迪士尼在安那罕的遊樂園中擔任「演職人員」（cast members）的員工，沒有拿到應得的工資。圖為加州迪士尼樂園的米老鼠人偶迎接遊客。（路透）
一項集體訴訟指出，迪士尼在安那罕的遊樂園中擔任「演職人員」（cast members）的員工，沒有拿到應得的工資。圖為加州迪士尼樂園的米老鼠人偶迎接遊客。（路透）

提告迪士尼（Walt Disney）侵吞員工薪資的集體訴訟案（class action lawsuit），日前雙方達成庭外和解初步協議（preliminary settlement）。迪士尼同意賠償2億3300萬元，5萬多名員工將收到欠款和利息。

KTLA電視台報導，洛杉磯時報13日首先報導這項和解案，當初提告的理由，是迪士尼樂園（Disneyland）沒有遵守其所在的橙縣安那罕（Anaheim）的最低薪資法（minimum wage law），遊樂園中擔任「演職人員」（cast members）的員工，沒有拿到應得的工資。

橙縣高等法院法官克拉斯特（William Claster）將於2025年1月17日審查這項初步協議，如果獲准，被欠發工資的現任或前任員工，將很快得知具體可以獲得多少賠償。

在迪士尼樂園「Bibbidi Bobbidi精品服裝店」扮演仙女教母（Fairy Godmother）學徒的科德爾 (Michi Cordell) 而言，這筆錢是相當大的金額。科德爾表示，這筆錢會改變許多迪士尼演職人員的生活，也將為我和家人帶來巨大改變。「我有兩個年幼孩子，拿回應得的工資，讓我對未來比較安心，這樣就有錢可以預防緊急情況或為孩子的未來做儲蓄」。在這五年裡，尤其是去年的合約談判中，迪士尼的僱員已經證明，需要維護應得利益時，我們可以克服任何困難。

2018年，安那罕選民通過一項法律，規定「度假區」（resort area）內與該市簽訂「退稅」（tax rebate）優惠協議的公司，必須給旗下員工提供每小時至少15元的最低工資，以及此後按要求調漲。由於迪士尼員工工會聯盟的請願書，這項名為「Measure L」的法案，當年才得以被放上選票。

迪士尼發言人Suzi Brown回應KTLA的置評請求時表示，很高興這起事件將要結束。現在位於安那罕的演職人員，都能拿到高於「Measure L」法案如今要求的時薪19.9元；實際上，他們中的95%賺取的時薪，高於該數字。

受Measure L法案影響，迪士尼在安那罕的最低時薪，將從2025年1月1日起，提升至20.42元。

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