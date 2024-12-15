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聖誕新年假期估1.2億人出遊 22日最忙

記者張宏／洛杉磯報導
美國汽車協會推估，聖誕新年假期出行人數再破紀錄，其中22日達到高峰。（記者張宏／攝影）
美國汽車協會推估，聖誕新年假期出行人數再破紀錄，其中22日達到高峰。（記者張宏／攝影）

聖誕新年假期出行人數將再破紀錄，22日達到高峰。據美國汽車協會（AAA）預計，從12月21日（星期六）到1月1日（星期三）假期期間，將有1.193億人旅行50哩或以上的地方，今年假期季遊客數量將比去年增加300萬人次。這意味著恢復到2019年疫情前的水平，當時有1.19億美國人選擇假期出行。

駕車出遊是最受歡迎的旅行方式，近90%的度假旅客會開車前往目的地。預計將有1.07億人駕車出行，這比去年增加250萬人，但仍低於2019年創紀錄的1.08億人。許多旅行者，特別是有小孩的家庭，更喜歡公路旅行的靈活性和較低的成本。另有785萬人次選擇乘坐飛機出行，超過去年的750萬人次航空旅客的紀錄。AAA預訂數據顯示，今年假期季節的航班價格比去年貴4%。國內平均票價為830美元，國際航班平均每張機票價格是1630 美元。

剩下的3.7%旅行者將透過巴士、火車或遊輪方式出遊。AAA預計超過447萬美國人將在聖誕節和新年期間乘坐替代交通工具。該數字比去年成長10%，與2019年相比成長15%，是20年來的最高值。其中國內遊輪預訂量比去年同期增長37%，反映出疫情後遊輪的熱潮。

基於12月21日至2025年1月1日期間的AAA預訂數據。迷人的南方城市Charleston和新奧爾良躋身國內旅遊目的地前十名。除加勒比海，Bahrain憑藉其受歡迎的遊輪港口、宜人的天氣和豐富的歷史而躋身國際旅遊目的地前十名。

交通數據網站INRIX預測，10天假期最糟糕的交通狀況將出現在聖誕節和新年之前的周末，屆時全國範圍內的出行時間可能會延長30%。在周中的假期期間，擁擠情況會相對較少。INRIX交通分析師 Bob Pishue表示，預計駕車出行的人數將接近創紀錄的水平，駕駛者應該預料到主要都市區及其周邊地區會出現延誤，12月22日（星期日）將成為全國出行最糟糕的一天。上路的最佳時間是午餐時間之前或晚上7點之後。如時間允許，請盡早或在晚上通勤後離開。

華人Jeff徐在15日和家人乘坐郵輪開啟墨西哥四日遊，他說，假期出遊人數眾多，郵輪不僅能避開交通擁堵和惡劣天氣導致的航班延誤，且無需更換酒店和為吃飯排隊。他和家人只需在郵輪上曬太陽，吃美食，享受與世隔絕的度假模式。

AAA估計的年末各種出行旅遊方式之數量及占比。（AAA網站截圖）
AAA估計的年末各種出行旅遊方式之數量及占比。（AAA網站截圖）

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