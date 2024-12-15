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洛僑中心副主任鄭心茹任滿返台 感念僑界支持

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
洛僑中心副主任鄭心茹於12月14日任期屆滿將調返台灣。她特別向洛杉磯僑界的僑領、僑青致意，感謝他們長期以來對僑務工作的推動與支持。（讀者提供）
洛僑中心副主任鄭心茹於12月14日任期屆滿將調返台灣。她特別向洛杉磯僑界的僑領、僑青致意，感謝他們長期以來對僑務工作的推動與支持。（讀者提供）

洛杉磯華僑文教服務中心副主任鄭心茹12月14日（周六）任期屆滿，將調返台灣。回顧四年任期，她參與總統僑宴等重大活動籌備，並與團隊共同面對新冠疫情挑戰，推動線上線下整合服務，為洛杉磯僑務工作注入新活力。她表示，這段任期是一次深刻的學習與成長旅程，也是一段難忘的經歷。

鄭心茹在2020年12月接任洛僑副主任，正值全球疫情肆虐之際。她回憶，當時僑社活動幾乎全面停擺，但隨著防疫措施逐步放寬，僑界活動漸次恢復。她見證了僑界如何以創新方式結合線上與線下服務，展現適應力與韌性。鄭心茹指出，僑界在困境中展現的團結與創新精神，令人印象深刻。

鄭心茹指出，洛杉磯是一個多元文化的薈萃之地，僑社生態蓬勃發展，僑團數量龐大且運作成熟。她特別感念僑界前輩的默默耕耘與無私奉獻，為僑務工作奠定了基石。

「這四年的經歷對我的職涯是極大的助益，感謝在此期間指導我的駐處長官、洛僑中心的工作團隊，以及熱心支持的僑領與僑青們，沒有他們，我無法順利完成任務。」鄭心茹說，「能夠在洛杉磯這個多元薈萃的城市服務，親身體驗台美不同生活文化，是非常難得的職涯經歷。」

洛杉磯 疫情 防疫

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