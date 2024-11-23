迎2028年奧運 UCLA鋪設路面充電設備

已經在底特律安裝好的無線充電線圈。（UCLA Transportation）

大洛杉磯即將舉辦2028年的夏季奧運，而洛杉磯加大 （UCLA ）將成為奧運期間的選手村，為了因應每日1萬5000名運動員的交通需求，加州 運輸廳（CalSTA）近日核准UCLA校區的路面無線充電設施經費，以便未來的電力公車可以邊行駛邊充電。

整個計畫預計花費3495萬美元，加州政府補助1985萬美元。運輸廳聲明指出，補助經費主要來自「Transit and Intercity Rail Capital Program」，10%是加州碳交易所得，部分則是車輛牌照所得的「Transportation Improvement Fee」。

聲明也強調，最後由交通廳長核准的計畫，具備能夠增加載客量、減少碳排量的明確證據，因此才能通過跨機關技術委員會的縝密審查，與執行委員會的測試。

洛杉磯加大將要施工的路面充電設施，由CALSTART計畫與Electreon Wireless合力執行，「UCLA/Westwood Zero Emission Transit Service Expansion」未來完工後將能使電力公車不再只能在停車場充電，而是行駛在路線上、停靠在車站時都能靠鋪設在柏油路面下的充電線圈補充電力。

洛杉磯加大方面已經發下豪語，雖然所費不貲，但UCLA校區將成為新技術的試驗基地，新的充電方式一旦落實，將比現在的充電樁更有價格優勢。鋪設在路面下的線圈，也能在路面定期重鋪時擴展供電範圍，一般車輛也能受惠。