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總統義工獎 60名核桃市高中生獲殊榮

記者楊青／核桃市報導
核桃高中華裔家長會17日舉辦2024總統義工獎（The President's Volunteer Service Award）頒獎儀式，60名優秀青少年獲得殊榮。（主辦單位提供）
核桃高中華裔家長會17日舉辦2024總統義工獎（The President's Volunteer Service Award）頒獎儀式，60名優秀青少年獲得殊榮。（主辦單位提供）

核桃高中華裔家長會17日舉辦2024總統義工獎（The President's Volunteer Service Award）頒獎儀式，60名優秀青少年獲得殊榮，學生家長與有榮焉。

今年核桃市總統義工獎獲獎學生人數創下近年新紀錄，其中38人因表現突出獲得金獎，另外八人獲得銀獎，14人銅獎。其中11至15歲組獲獎學生服務時間從78小時到281小時不等，16至25歲組獲獎學生服務時間從115小時至215小時。

核桃市前市長、核桃學區華裔家長會創辦人蘇王秀蘭感謝孩子們積極參與社區服務，持之以恆為社區貢獻力量。她表示，總統義工獎鼓勵學生在學業上力爭上游同時，積極參與社區服務。華裔家長會每年都舉辦豐富多彩活動，為家長、學生和教師提供支持，今年為核桃高中籌款2萬美元。

核桃市市議員伍立倫參加頒獎典禮，並向獲獎學生送上祝賀，同時感謝志工。核桃高中華裔家長會會長陳胡傳惠表示，核桃市是一個充滿愛心的城市，華人比率高，家長對學校和社區的參與度也高。為孩子的成長，家長會多年來舉辦很多有意義的課外活動，豐富孩子成長經歷，為他們參與社區服務提供機會。

核桃高中華裔家長會三年前成為總統義工獎的認證機構，為孩子提供社區服務及總統義工獎遴選機會。核桃高中華裔家長會顧問梁啓元表示，核桃高中華裔家長會策畫學習摺紙、撿垃圾幫助社區清潔、幫忙照顧小動物等活動，很多華人家長也積極參與，豐富多彩的活動，受到孩子們的歡迎。

核桃學區華裔家長會創辦人蘇王秀蘭感謝孩子積極參與社區服務。（主辦單位提供）
核桃學區華裔家長會創辦人蘇王秀蘭感謝孩子積極參與社區服務。（主辦單位提供）

核桃 華裔 華人

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