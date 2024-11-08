到台灣生活 南加洋人興趣濃

Bruce和Lia Bramdlitt計畫明年到台灣旅行，玩透透，吃透透。（記者楊青╱攝影）

台灣僑委會推展台灣，歡迎海外人士前往台灣學習、工作、生活和旅遊觀光，南加 不少洋人興趣濃厚。

在喜瑞都居住了幾十年的白人夫婦Bruce和Lia Bramdlitt日前陪華人 朋友參加南加州 台灣華語文學習中心主辦的台灣生活推介會，對台灣的美食和文化都極感興趣。Lia表示，她很久以前就認識了來自台灣的朋友，這十多年來台灣朋友越來越多，現在周邊鄰居中九成都是華人和亞洲人，其中不少是台灣移民。她表示，雖然自己成了「少數族裔」，但很開心社區多元化，可以學習很多不同的東西，比如台灣美食美飲都是她非常喜歡的，嫌在南加州本地美食不過癮，已計畫明年和先生一起去台灣旅遊，看看台灣的真實模樣。

Bruce說，他自己的樣子雖然是白人，但聽父母講，他的祖上有台灣血統，所以特別想去台灣看看，「在我想像中，台灣應該很乾淨、安全、很多人、車很多，熱，應該很多好吃的」。

今年系統學習中文已進入第四年的南加州生化工程師Zach Mazey介紹自己有一個中文名字叫「馬喆凱」，「馬友友的馬，陶喆的喆，凱旋的凱」 ，馬喆凱笑言，他學習中文可不是隨便玩玩的，非常認真，因為他的未婚妻是台美人，「我要跟她的家人更好的溝通，必須學好中文」。

馬喆凱中文說得已相當流利，「我在伊利諾大學讀書時就交了不少講中文的朋友，也都去過中國大陸和台灣」，他說，每次去台灣都將那些夜市逛透透，吃透透，最喜歡椒鹽魷魚、台灣香腸、鹽酥雞、波霸奶茶，台灣雖然人多車多，但是公共交通很方便，出行也不覺得困難，而且省去了自己開車的麻煩。他說，自己現在除了在喜瑞都華語文中心繼續學習中文，回家也盡量和未婚妻說中文，增加練習機會，他還給自己的手機專門裝了一個中文應用程式，隨時隨地都可以學中文。

「我現在不僅學習講話，還經常通過一些小卡片熟悉中文字，打算將來攻下中文閱讀和書寫」，馬喆凱說，白紙一張學習中文確實不易，但他覺得中文比法語和西班牙語容易一些，因為中文的語法和時態沒有法語和西語複雜，簡單很多。