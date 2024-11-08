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到台灣生活 南加洋人興趣濃

記者楊青╱洛杉磯報導
Bruce和Lia Bramdlitt計畫明年到台灣旅行，玩透透，吃透透。（記者楊青╱攝影）
Bruce和Lia Bramdlitt計畫明年到台灣旅行，玩透透，吃透透。（記者楊青╱攝影）

台灣僑委會推展台灣，歡迎海外人士前往台灣學習、工作、生活和旅遊觀光，南加不少洋人興趣濃厚。

在喜瑞都居住了幾十年的白人夫婦Bruce和Lia Bramdlitt日前陪華人朋友參加南加州台灣華語文學習中心主辦的台灣生活推介會，對台灣的美食和文化都極感興趣。Lia表示，她很久以前就認識了來自台灣的朋友，這十多年來台灣朋友越來越多，現在周邊鄰居中九成都是華人和亞洲人，其中不少是台灣移民。她表示，雖然自己成了「少數族裔」，但很開心社區多元化，可以學習很多不同的東西，比如台灣美食美飲都是她非常喜歡的，嫌在南加州本地美食不過癮，已計畫明年和先生一起去台灣旅遊，看看台灣的真實模樣。

Bruce說，他自己的樣子雖然是白人，但聽父母講，他的祖上有台灣血統，所以特別想去台灣看看，「在我想像中，台灣應該很乾淨、安全、很多人、車很多，熱，應該很多好吃的」。

今年系統學習中文已進入第四年的南加州生化工程師Zach Mazey介紹自己有一個中文名字叫「馬喆凱」，「馬友友的馬，陶喆的喆，凱旋的凱」 ，馬喆凱笑言，他學習中文可不是隨便玩玩的，非常認真，因為他的未婚妻是台美人，「我要跟她的家人更好的溝通，必須學好中文」。

馬喆凱中文說得已相當流利，「我在伊利諾大學讀書時就交了不少講中文的朋友，也都去過中國大陸和台灣」，他說，每次去台灣都將那些夜市逛透透，吃透透，最喜歡椒鹽魷魚、台灣香腸、鹽酥雞、波霸奶茶，台灣雖然人多車多，但是公共交通很方便，出行也不覺得困難，而且省去了自己開車的麻煩。他說，自己現在除了在喜瑞都華語文中心繼續學習中文，回家也盡量和未婚妻說中文，增加練習機會，他還給自己的手機專門裝了一個中文應用程式，隨時隨地都可以學中文。

「我現在不僅學習講話，還經常通過一些小卡片熟悉中文字，打算將來攻下中文閱讀和書寫」，馬喆凱說，白紙一張學習中文確實不易，但他覺得中文比法語和西班牙語容易一些，因為中文的語法和時態沒有法語和西語複雜，簡單很多。

馬喆凱說，他和未婚妻已計畫明年再去台灣，「這次是專門去拍結婚照」。他大方表示，他們已經訂好了旗袍和唐裝，「我會穿上中式服裝拍新郎照，太期待了」，不僅如此，將來，他還打算搬到台灣，在那裡生活，做個徹頭徹尾的台灣女婿。

馬喆凱說，已計畫明年和未婚妻再去台灣，他們已經訂好了旗袍和唐裝，「我會穿上中式服...
馬喆凱說，已計畫明年和未婚妻再去台灣，他們已經訂好了旗袍和唐裝，「我會穿上中式服裝拍新郎照，太期待了」。（記者楊青╱攝影）

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