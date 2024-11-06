洛杉磯雜誌美食節 食客品嘗好酒佳餚 吃到盡興載歌載舞

第18屆洛杉磯雜誌年度美食節日前在亞凱迪亞跑馬場俱樂部舉辦。（記者張宏／攝影）

第18屆洛杉磯 雜誌年度美食節，日前在亞凱迪亞 跑馬場俱樂部舉辦。洛杉磯市區代表性餐廳提供一系列美味佳餚及精選葡萄酒、烈酒和雞尾酒，供與會者品嘗。人們不僅享受美食，還在吃喝盡興後，隨著現場音樂翩翩起舞。

（影音來源：記者張宏）

Santa Anita跑馬場俱樂部日前人聲鼎沸，來自四面八方的食客聚集在這裡，進行一場美食美酒的味覺冒險之旅。眾多代表洛杉磯多元化且充滿活力的美食餐廳廚師齊聚，包括Agnes Restaurant & Cheesery、Al Dente Pasta Shop、Arth Bar + Kitchen、Chef Luigi Fineo、City Club洛杉磯、Emporium Thai、Engine Co. No. 28、GiGi's Palm Springs、Harold & Belle's、L'Antica Pizzeria da Michele、Mi Piace等。

美味的漢堡。（記者張宏／攝影）

其中今年剛在長堤 開業的西班牙餐廳Telefèric Barcelona主打西班牙北部家鄉味，他們現場帶來美味濃郁的西班牙火腿，搭配美酒食用，令人印象深刻。在Yelp上獲得4000多個點評，評分四星以上的泰國餐廳Emporium thai帶來好吃的鮮蝦粉絲。

活動在跑馬場俱樂部室內舉行，不用擔心太陽曬，美食美酒和甜品區域集中，人們選好食物後，可到戶外區欣賞跑馬場的風景和聊天。在中央區域設有DJ，吃喝盡興後隨音樂載歌載舞，氣氛很好。

人們吃到盡興載歌載舞。（記者張宏／攝影）

亞市華人Linda李和朋友來參加美食節，她說，有被現場歡樂氣氛感染，最近大選，周圍人話題都是選舉，過於沉重，來這裡享受美食美酒是一件快樂的事。她印象最深刻的美食，是洛杉磯City Club的小吃。

搭配巧克力品酒。（記者張宏／攝影）

今年參與的甜點包括Bertha Mae's Brownie Co.、Lark Cake Shop、Malibu Meringue、Santai Coffee、Marsatta Chocolate、Nothing 西班牙火腿。（記者張宏／攝影） Bundt Cakes等。

為配合美味佳餚，活動還展示來自著名酒莊的精選葡萄酒，包括AdAdobe Road Winery (Petaluma)、Alta Colina Vineyard & Winery (Paso Robles)、Moraga Winery (Bel Air Estate)等。飲料由Mountain Valley Spring Water提供，現場還有非營利組織L.A. Works的攤位。