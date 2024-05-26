中國交通工具三蹦子 來美走紅

駱豪駕駛三蹦子，跑在洛杉磯的街道上，收獲不少稱讚。（駱豪提供）

中國大陸人對於「三蹦子」，普遍非常熟悉。這種三個輪子，後面帶有可以運貨拖車的交通工具，在中國大陸的許多地方，特別是城鄉結合部地區非常流行。如今，「三蹦子」竟意外在美國走紅，贏得包括西裔、白人等洋人青睞。開在街上十分拉風，鄰里、路人都直呼，從沒見過這種車，讓他們欣羨不已。

在美國賣三蹦子的華人 駱豪，今年4月初開著一輛三蹦子奔走在南加 奇諾岡大街上。等紅綠燈時，一名開車的白人稱讚，「這車太酷了。怎麼也要幾萬元吧？」駱豪說，幾萬元可以買好幾輛。他從今年2月開始出售三蹦子，到4月中旬，已賣出近50輛。他說，這種車在非華人的族裔中，特別受歡迎。

駱豪的一位白人客戶，是視聽音響設備公司的老闆。他表示，三蹦子拉貨特別方便，價格又比皮卡車便宜很多，因此買來試一試，並稱這車「非常漂亮」。在這位老闆運貨過程中，三蹦子傳出中文「倒車，請注意」的提示語，讓許多中國大陸移民倍感熟悉，仿佛回到中國。

「三蹦子」也稱「三崩子」，因其在行駛過程中，發動機會發出巨大的「蹦蹦」聲響，加上只有三個輪子，因此得名。這種車最早流行於上世紀90年代的中國農村，是農民務工的好幫手。雖然如今技術進步，跑在大街上的三蹦子多是電動的，噪音沒有那麼大，但是人們仍習慣又親切地稱之三蹦子。

如今三蹦子在南加州 經常可以看見。例如王女士生活在西裔聚集的鮑爾溫公園市（Baldwin Park）。一天她在公園遛娃，驚奇地看見一位西裔男開著三蹦子在販賣各種墨西哥小吃，車子上面還有中文的品牌標識。美國西裔開著中國城鄉流行的三蹦子做小生意，這畫面竟一點也不違和。王女士上前讚歎西裔小夥的三輪車，後者露出十分驕傲的表情，並伸出大拇指稱讚這輛車。

三蹦子在美國流行程度，從一位名為「Bobo在美國」博主的網路視頻，可略窺一斑。這位博主去年12月在小紅書平台上的一則視頻，講述她在美國為公公從中國網購一輛三蹦子，公公十分喜歡，吸引小鎮上眾人圍觀。這位博主是遠嫁美國的華人，丈夫是白人。該視頻獲得3萬5000多個讚。