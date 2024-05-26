SMC地理教授劉京 重視氣候變遷、保護地球

劉京熱愛地理資訊，重視氣候變遷，為SMC打造GIS課程品牌。（SMC提供）

南加州 聖塔蒙尼卡社區大學（Santa Monica College，簡稱SMC）地理學／地理資訊系統（ Geographic information systems，GIS）華人教授劉京（Jing Liu）任教九年來，幫助學院創建GIS品牌，身體力行傳遞氣候變遷 對人類生活的影響，受到學校表彰和學生愛戴。

劉京出生在中國古城開封，畢業於北京師範大學，又繼續攻讀北師大與中科院地理研究所合作的地理學碩士學位計劃。當年離開中國時，劉京並不太擔心氣候變遷對人類的影響；然而，自從來到加州後，她對於拯救和保護地球身體力行，堅定不移。

SMC華人教授劉京擴展地理資訊教學課程。（SMC提供）

劉京說，她熱愛教學，當站在全班同學面前時，她感到非常興奮。她喜歡分享地理和地理資訊系統知識。教學過程中最有成就感的時刻，就是看到學生眼中的光芒。

教學相長，同學們都非常敬重劉京，勞倫·哈茨 (Lauren Hartz)是其中之一，目前她在聖塔蒙尼卡市政府任職。她曾經在Scripps社區大學學習生物學，但畢業後發現野外生物學考察需要GIS技能，於是，她來到SMC補修這門課，充實履歷。

享譽SMC地理資訊教學的華人教授劉京。（SMC提供）

哈茨說，「最初我認為只會選修一兩門GIS課程，但最終全部都讀完」。隨後她在洛杉磯州立大學（Cal State LA）獲得環境科學碩士學位，主修地理空間。她感謝透過GIS證書計畫建立的關係，正是劉京為她提供聖塔蒙尼卡市的志工機會，並讓她找到現在的工作。

氣候變遷越來越受到科學界和全社會的重視。劉京說，「我感到迫切需要採取行動，做一些事情，尤其是作為一名教育工作者」。因此，劉京將野火頻率、颶風預測、聖安娜焚風（Santa Ana winds）以及乾旱和土壤濕度相關性等氣候範例，都融入她的GIS教學課程。

劉京也是SMC地球科學俱樂部顧問，以及洛杉磯加大 （UCLA）地理之友董事會成員，因此，她能夠利用UCLA網路資源幫助SMC的轉校學生。

在教學同時，劉京也進行學術研究，繼續在專業期刊發表預測土壤測繪方面的文章，這是她的專業領域。今年秋天，她的研究小組將在華盛頓州塔科馬（Tacoma, Washington）舉行的NACIS全國會議上發表一篇新論文。