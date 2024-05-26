華工與太平洋鐵路故事「鐵馬金山 籌拍推進 歸亞蕾擔綱

1869年5月10日太平洋鐵路東西匯合在猶他州，打下最後一根鉚釘的歷史鏡頭。（美國國家歷史學會檔案）

5月10日是美國太平洋鐵路全線貫通155周年紀念日。以華裔和愛爾蘭勞工修建太平洋鐵路為背景的好萊塢 電影「鐵馬金山（The Year Of The Iron Horse）」籌拍繼續推進，可望盡快落實最後三分之一資金，早日開拍。

太平洋鐵路西部地區的地貌。（美國國家歷史學會檔案）

日前剛參加155周年紀念大典，從猶他州 回到洛杉磯的「鐵馬金山」執行製片人楊華沙表示，影片預算7000萬美元，中美雙方各半，目前將近70%的資金已經落實。因為新冠疫情以及好萊塢近年的多次長時間罷工，美國方面的籌款一度受阻，現正重新加快當中。

當年參與修建太平洋鐵路的華工。（美國國家歷史學會檔案）

楊華沙表示，她從2015年開始籌拍「鐵馬金山」，與招募資金同時進行的是搜集歷史資料。雖然當年參與鐵路建設的華工很多，但留下的資料相當少，尤其是1900年之前的歷史資料，相當欠缺，很多華工連名字都未被記載。但她相信，太平洋鐵路修建的歷史，以及其間發生的許多故事，應該搬上銀幕。

華人和愛爾蘭人修建太平洋鐵路。（美國國家歷史學會檔案）

「鐵馬金山」講述的是華工和愛爾蘭人共同修建太平洋鐵路的故事。1865年，美國內戰剛結束。25歲的美軍下士Jack McNutt從戰場廢墟中走出來，他是愛爾蘭移民 ，沒有根基，也看不到前途，他模糊的夢想是，到西部去。「那裡的河流能淘到金子，更何況，我的哥哥已經在那裡」。

華工修建太平洋鐵路情景。（美國國家歷史學會檔案）

在中國南京，26歲的農民吳京也在思考他的命運。各地武裝叛亂和持久乾旱，民不聊生。吳京告訴他的舅舅，只有一個解決辦法，就是去一個叫金山的地方，將財富帶回給家人。

太平洋鐵路的修建情形。（美國國家歷史學會檔案）

「鐵馬金山」的故事就這樣開始，西部淘金、移民浪潮、橫貫大陸的鐵路建設作為歷史背景，更重要的是，這是一個關於兩個男人的故事，一個是愛爾蘭裔美國人，一個是語言、文化全都陌生的中國人，兩人卻在後來修建鐵路的六年甚至更長時間裡，從競爭、衝突、對抗轉化為相識相知、互助互救的生死之交。

1869年太平洋鐵路通車情景。（美國國家歷史學會檔案）

劇本中還穿插不少人生故事，例如Jack的哥哥為生存而改變名字以隱藏愛爾蘭人血統，兄弟情誼逐漸疏遠；吳京的舅舅早逝，吳京決心將他的遺體運回中國；毛麗則是一位青樓女子，被洗衣女工格蕾絲從妓院救出；格蕾絲看似簡單，卻是沙加緬度唐人街的靈魂人物；從小失去父母成為童工的潘松，不太可能再回到他的祖國，但他夢想有一天能夠進入哈佛或耶魯大學。

華工修建太平洋鐵路的情景。（美國國家歷史學會檔案）

Jack和吳京的故事，隨著太平洋鐵路完工、最後一根鉚釘在猶他州海角峰被打入地下而接近尾聲，兩人的夢想終於實現；兩人以後的人生路，卻再次走向不同方向，但他們知道，彼此結下的生死友情，像金子一樣閃光和堅韌，終身不忘。

「鐵馬金山」已初籌製作陣容，由兩次艾美獎得主、知名導演、編劇和製片Walter Hill執導。製片則由Howard Kazanjian擔綱。歸亞蕾獲邀擔任女主角。