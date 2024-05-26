我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

華工與太平洋鐵路故事「鐵馬金山 籌拍推進 歸亞蕾擔綱

記者楊青／洛杉磯報導
1869年5月10日太平洋鐵路東西匯合在猶他州，打下最後一根鉚釘的歷史鏡頭。（美國國家歷史學會檔案）
1869年5月10日太平洋鐵路東西匯合在猶他州，打下最後一根鉚釘的歷史鏡頭。（美國國家歷史學會檔案）

5月10日是美國太平洋鐵路全線貫通155周年紀念日。以華裔和愛爾蘭勞工修建太平洋鐵路為背景的好萊塢電影「鐵馬金山（The Year Of The Iron Horse）」籌拍繼續推進，可望盡快落實最後三分之一資金，早日開拍。

太平洋鐵路西部地區的地貌。（美國國家歷史學會檔案）
太平洋鐵路西部地區的地貌。（美國國家歷史學會檔案）

日前剛參加155周年紀念大典，從猶他州回到洛杉磯的「鐵馬金山」執行製片人楊華沙表示，影片預算7000萬美元，中美雙方各半，目前將近70%的資金已經落實。因為新冠疫情以及好萊塢近年的多次長時間罷工，美國方面的籌款一度受阻，現正重新加快當中。

當年參與修建太平洋鐵路的華工。（美國國家歷史學會檔案）
當年參與修建太平洋鐵路的華工。（美國國家歷史學會檔案）

楊華沙表示，她從2015年開始籌拍「鐵馬金山」，與招募資金同時進行的是搜集歷史資料。雖然當年參與鐵路建設的華工很多，但留下的資料相當少，尤其是1900年之前的歷史資料，相當欠缺，很多華工連名字都未被記載。但她相信，太平洋鐵路修建的歷史，以及其間發生的許多故事，應該搬上銀幕。

華人和愛爾蘭人修建太平洋鐵路。（美國國家歷史學會檔案）
華人和愛爾蘭人修建太平洋鐵路。（美國國家歷史學會檔案）

「鐵馬金山」講述的是華工和愛爾蘭人共同修建太平洋鐵路的故事。1865年，美國內戰剛結束。25歲的美軍下士Jack McNutt從戰場廢墟中走出來，他是愛爾蘭移民，沒有根基，也看不到前途，他模糊的夢想是，到西部去。「那裡的河流能淘到金子，更何況，我的哥哥已經在那裡」。

華工修建太平洋鐵路情景。（美國國家歷史學會檔案）
華工修建太平洋鐵路情景。（美國國家歷史學會檔案）

在中國南京，26歲的農民吳京也在思考他的命運。各地武裝叛亂和持久乾旱，民不聊生。吳京告訴他的舅舅，只有一個解決辦法，就是去一個叫金山的地方，將財富帶回給家人。

太平洋鐵路的修建情形。（美國國家歷史學會檔案）
太平洋鐵路的修建情形。（美國國家歷史學會檔案）

「鐵馬金山」的故事就這樣開始，西部淘金、移民浪潮、橫貫大陸的鐵路建設作為歷史背景，更重要的是，這是一個關於兩個男人的故事，一個是愛爾蘭裔美國人，一個是語言、文化全都陌生的中國人，兩人卻在後來修建鐵路的六年甚至更長時間裡，從競爭、衝突、對抗轉化為相識相知、互助互救的生死之交。

1869年太平洋鐵路通車情景。（美國國家歷史學會檔案）
1869年太平洋鐵路通車情景。（美國國家歷史學會檔案）

劇本中還穿插不少人生故事，例如Jack的哥哥為生存而改變名字以隱藏愛爾蘭人血統，兄弟情誼逐漸疏遠；吳京的舅舅早逝，吳京決心將他的遺體運回中國；毛麗則是一位青樓女子，被洗衣女工格蕾絲從妓院救出；格蕾絲看似簡單，卻是沙加緬度唐人街的靈魂人物；從小失去父母成為童工的潘松，不太可能再回到他的祖國，但他夢想有一天能夠進入哈佛或耶魯大學。

華工修建太平洋鐵路的情景。（美國國家歷史學會檔案）
華工修建太平洋鐵路的情景。（美國國家歷史學會檔案）

Jack和吳京的故事，隨著太平洋鐵路完工、最後一根鉚釘在猶他州海角峰被打入地下而接近尾聲，兩人的夢想終於實現；兩人以後的人生路，卻再次走向不同方向，但他們知道，彼此結下的生死友情，像金子一樣閃光和堅韌，終身不忘。

「鐵馬金山」已初籌製作陣容，由兩次艾美獎得主、知名導演、編劇和製片Walter Hill執導。製片則由Howard Kazanjian擔綱。歸亞蕾獲邀擔任女主角。

猶他州 好萊塢 移民

上一則

聖蓋博市致敬英烈 承諾改善老兵照護

下一則

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

延伸閱讀

紐約市長慶亞太裔月 肯定鐵路華工貢獻

紐約市長慶亞太裔月 肯定鐵路華工貢獻
華埠商戶：金山為橋梁 帶動美旅遊發展

華埠商戶：金山為橋梁 帶動美旅遊發展
太平洋鐵路155周年 華工紀念碑入列

太平洋鐵路155周年 華工紀念碑入列
太平洋鐵路

太平洋鐵路
法拉盛圖書館 展華工建設鐵路史

法拉盛圖書館 展華工建設鐵路史
「蒼鷺與少年」稱霸中國清明連假 吳京慘淪票房毒藥

「蒼鷺與少年」稱霸中國清明連假 吳京慘淪票房毒藥

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

2024-05-21 16:01
加州一名18歲少女因公路違規被捕後，因其靚麗的外型獲眾多網友關注。（TikTok）

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

2024-05-19 16:34
加州不少餐飲商家的小費已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青/攝影）

小費激戰 「自願給」變成「一定要」

2024-05-21 13:05
華裔波音機長丁毓麟表示，事發的東南亞地區現在正值暴風雨季節，經驗豐富的機長應該盡量避免穿越雲層或氣流，因為客人安全是第一位。（圖／丁毓麟提供）

新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

2024-05-21 21:52
限量版鳳梨此前僅特供中國市場。（KTLA5電視台）

南加限量版鳳梨每個售價395元 此前特供中國市場

2024-05-20 14:19

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」

微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默