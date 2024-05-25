生寶寶開銷多 懷孕生產就要上萬元

葛女士在涉及寶寶安全的物品上都儘量買最好的，比如嬰兒床和嬰兒車，嬰兒車花銷約1500元。（受訪者提供）

在生活成本高昂的洛杉磯 ，生兒育女並非易事。儘管社會福利能夠減輕部分經濟壓力，但若想為寶寶的成長選擇最好的服務，花銷讓高薪白領都難以應對。有華人 從懷孕到生產為寶寶花費過萬元，未來的保母、教育等項開銷只會更高。

居住在西洛杉磯的葛女士近日誕下大寶，她回顧了從懷孕到生產期間的花費遠高於她的預計。她表示，每次花錢時都覺得情理之中，然而，統計總花銷吃驚地發現，在醫療保險 抵扣後，自付額七、八千元。葛女士指出，在懷孕期間，產檢頻率通常為每月一次，最後一個月每周一次。她的保險是安森藍十字（Anthem Blue Cross），最初的產檢收費每次約500元，但後來並沒有次次收費。葛女士說，生產前入院費用為1400元，包括了一些項目費用，如血液檢查等。此外，葛女士還進過一次急診室，這張帳單在1400元左右。

葛女士醫療花銷較高的原因之一是轉院到洛加大（UCLA）醫院，她原本在另一家醫院（下文稱A院），保險全部覆蓋，產檢一分錢都沒花，但轉到UCLA醫院後花掉了保險最大額度，還需要自付。葛女士解釋，她更換醫院主要有兩個原因：首先，她有許多鄰居是醫生，介紹了一位名聲很好、值得信賴的兒科醫生，隸屬UCLA醫院。其次，葛女士的丈夫曾在A院住院，當時的就診經歷不愉快。葛女士和丈夫一致認為，生產不是小事，因此決定轉換醫院。

不過，生產的開銷還是因醫院和保險而異。華人王太太生產第一胎時選擇華人區某知名醫院，體驗良好。王先生收到醫院帳單，在使用保險抵扣後自付額約為2000元。王先生又將要迎來第二胎，目前還不清楚總開銷。他說，由於公司保險的變化，可能費用會較第一胎稍高，目前太太在進行大排畸超聲檢查時被要求支付了1000元押金，醫院表示會根據實際情況多退少補。

醫療支出只是孕期花銷的一部分，為迎接寶寶到來的各種非醫療支出也不容小覷。根據葛女士的計算，她的非醫療費用加起來大約在四、五千元，其中最大的開支來自於嬰兒的基本生活用品，她特別提到了嬰兒車。這款嬰兒車包括了推車、提籃和安全座椅，價格大約在1500元左右。此外，葛女士還提到了另一筆大開支嬰兒床，價格大約在800元左右。不過，葛女士說，她在選購嬰兒用品時會考慮其長期使用價值，所購買的嬰兒床雖貴但可以一直使用到寶寶五、六歲。

王先生的非醫療開銷和葛女士相似，他表示，意料之外的花銷是寶寶的保險，每個月要近300元。王先生說，其實最花錢的可能是寶寶的尿布，因為大概每兩周就會用掉一箱，每箱價格約50元，一年下來也有1,000多元。

儘管已經為寶寶投入1萬多元，但讓葛女士感到有壓力的是未來的開銷。葛女士將於今年9月繼續博士深造，屆時每月要花4000多元請保母帶小孩。葛女士說，博士津貼費估計會全部用於保母費用。葛女士的家庭條件在洛杉磯還算不錯，先生是在西區工作的高薪白領，二人還有一些積蓄和被動收入。但即便如此，葛女士還是會為未來寶寶成長、教育等花銷感到擔憂，她說，「我和先生應該都會更努力工作。」