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資深台籍廚師：台菜打入美主流市場 平民小吃最有機會

記者張庭瑜/洛杉磯報導
Alex表示，台式小吃要在美立足，須在口味、製程、包裝等方面創新突破，並善用網路資源發展多元經營模式，同時深入了解美國消費者的特性和需求。（記者張庭瑜/攝影）
Alex表示，台式小吃要在美立足，須在口味、製程、包裝等方面創新突破，並善用網路資源發展多元經營模式，同時深入了解美國消費者的特性和需求。（記者張庭瑜/攝影）

台灣小吃以其多元豐富的選擇、獨特的風味和實惠的價格受到許多人的喜愛。如今，越來越多的台灣餐飲業者將觸角延伸至海外，希望更多人品嘗到台灣味道。資深台籍廚師Alex深耕美國餐飲業逾30年，他認為要在異鄉立足，創新思維和在地化策略不可缺；平民化小吃最有機會打入主流市場。

Alex自小在宜蘭外祖父的餐廳「永福樓」幫忙，師從多位台菜大師，學到許多道地的「酒家菜」和「手路菜」。「酒家菜」源於台灣商人們在飯桌上「談生意」的應酬文化，食材用料昂貴、刀工繁複、賣相講究，湯水多方便下酒解酒；「手路菜」則是每位台菜大廚的拿手好菜，但近年因無徒弟承傳而日漸式微。

Alex認為，目前最有機會在美國立足的是滷肉飯、牛肉麵、鹽酥雞等平民化小吃。這些料理口味溫和，易於接受，價格親民，能夠吸引年輕族群和主流客層。相較於火鍋、粵菜等華人料理，台式小吃在美國仍屬小眾，推廣難度不小，但也意味著巨大的潛力。酒家菜、酒席菜等精緻餐飲，因製程繁複、食材講究、價格較高，客群更加小眾，需更多時日開拓市場。

早在90年代，Alex曾憑藉家傳手藝在南加州開設融合台菜和印第安風情的主題式餐廳，克服語言障礙和口味差異等挑戰，成功打入主流市場，一度成為在地饕客指名的台菜餐廳。

Alex之後因身體因素暫時休養，之後又在老顧客的期待下，重拾廚師工作，開設「隨便生活館」。儘管每天僅營業僅四小時，但憑藉道地的台式料理，如滷肉飯、腿庫飯、超大雞排飯等，吸引眾多食客慕名而來。

為推廣台菜，Alex除了在店內供應道地家鄉美味，也與台灣廠商合作，推出12種口味的即食包，並以經典的麻辣臭豆腐寬粉作為頭香，讓不同背景的顧客都能透過簡單料理品嘗經典台灣家鄉味。他強調，無論是固守傳統還是推陳出新，講究食材用料和烹調技藝始終是餐飲業的不二法門。未來，他計畫以道地台菜為基礎，融入東南亞、美式等多種口味，研發創新的即食包口味，吸引不同客群。

Alex強調，美國是個講求創新和效率的市場，台式小吃要立足，須在口味、製程、包裝等方面尋求突破。「隨便生活館」雖以道地台味為賣點，但也大膽融入泰式、川式等異國風味，像是酸辣開胃的泰式魚湯，就頗受歡迎。

除了風味創新和多元行銷，Alex也提醒台灣業者，要深入了解美國消費市場的特性和需求。他舉例，美國消費者多來自東南亞、拉美等地，口味偏重，因此在研發新品時，可朝向麻辣、酸辣等強烈風味發展。此外，美國人生活步調快，講求便利，因此即食包、冷凍調理包等易於料理的產品頗具市場潛力。同時，美國消費者注重養生健康，青睞天然、無添加的食材，這也是台式小吃可著力的方向。

面對食安疑慮、物價上漲、人力短缺、疫情衝擊等多重挑戰，以及加州最低時薪大幅上調，中小餐廳面臨沉重負擔。Alex建議同業突破傳統思維，在食材採購、餐點供應、服務型態等方面尋求突破，善用網路資源發展外帶、外送、客製化餐點等多元經營模式，布局網路銷售通路。他也計畫突破實體店面的限制，把台灣美食的種子播撒到更多人手中。

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