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旅遊季來了 洛杉磯國際機場上緊發條

記者張宏／洛杉磯即時報導
從國殤日長周末開始，洛杉磯國際機場 (LAX) 將迎接繁忙夏天出行季。（記者張宏／攝影）
從國殤日長周末開始，洛杉磯國際機場 (LAX) 將迎接繁忙夏天出行季。（記者張宏／攝影）

從國殤日長周末開始，洛杉磯國際機場 (LAX) 將迎接繁忙夏天出行季。旅行網站Hopper預估，航空公司已為假日周末高峰做好準備，國內航線增加100萬個座位，國際航班增加30萬個座位，而LAX將在這個長周末，成為美國第五繁忙機場。

Hopper數據顯示，在2024年國殤日期間（23日至28日），將有超過2000萬人從美國各大機場出發，同比去年增加6.6%。洛杉磯世界機場(LAWA) 代理首席營運官韋伯斯特(Doug Webster) 表示，這個長周末標誌著LAX夏季旅行季開始，出行需求強勁。機場工作人員和航空公司合作夥伴，都已為旅客潮做好準備，為客戶在LAX提供更好出行體驗。

隨著夏季客運流量增加，LAX分享實用旅行技巧和策略。首先是起飛前至少預留兩小時，LAX是全美最繁忙的機場之一，在這裡開始或結束旅程的乘客，比大多數機場多。雖然兩個小時似乎有點長，但這將為托運行李、安檢並至登機口，留出足夠的時間。如果進行國際旅行，洛杉磯國際機場建議提前三小時抵達。

其次是提前預約停車位，機場停車需求量很大，停車設施預計在最繁忙的旅行日將達到滿載。請造訪 parking.flylax.com了解最優惠價格並提前規劃停車。同時在到達機場前，檢查航班狀態。如果預訂允許，請在線上辦理登機手續。機場兩個等候區已開放，為司機提供在車內等候的空間，直至乘客準備好從航廈路邊接載，這有助減少中心航廈的交通量。

為獲得更有效率的體驗，LAX鼓勵旅客參加「TSA PreCheck」或其他值得信賴的旅客計劃，例如美國海關與邊境保護局的全球入境計劃（Global Entry），以減少過安檢時間，進而減緩安檢區的排隊狀況。所有LAX航廈均已完全互聯，持票旅客在安檢後即可進入。現在無論在哪個航廈登機，客人都可享受LAX所有優惠。透過手機APP「LAXOrderNow」下訂單，免排隊參與優惠活動，29日前所有行動訂單，均可享25%折扣。

LAX正在對其航廈設施進行現代化改造，以滿足商務休閒旅客需求。大多數航廈都設有工作區、電源插座和免費 Wi-Fi，讓客人可在等待航班時使用。LAX還提供一系列設施，來增強乘客體驗。例如第三航廈和第六航廈的Gameway遊戲廳，提供經典和現代遊戲的娛樂。

LAX 洛杉磯國際機場

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