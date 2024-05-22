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華裔首度 嚴志豪任洛縣政委員會執行長

洛杉磯訊
洛杉磯縣政委員會任命嚴志豪行政執行長，成為首位擔任此職位的華裔。（洛縣執行長辦公室提供）
洛杉磯縣政委員會任命嚴志豪行政執行長，成為首位擔任此職位的華裔。（洛縣執行長辦公室提供）

洛杉磯縣政委員會5月21日（周二）任命嚴志豪（Edward Yen）為縣政委員會行政執行長（Executive Officer），負責全面監督縣政委員會的行政事務。嚴志豪是首位擔任此職位的華裔，將領導預算達3億4000萬元、擁有近500個預算職位的縣政委員會行政辦公室。他的主要職責包括召開高效且包容的公開會議，並為檢察長辦公室、警長民間監督委員會和兒童保護辦公室等33個單位提供行政支持。

嚴志豪在地方政府擁有近20年的豐富經驗，曾擔任助理行政主管，負責技術、規劃、立法、運營和評估上訴委員會等多個領域。在新職位上，他將向縣政委員會五位成員報告，全面負責部門的管理與指導，以維持和提高運營效率，促進管理透明化。此外，嚴志豪現任洛縣政府亞裔員工協會會長，曾任聖瑪利諾（San Marino）娛樂委員會主席。他重視社區服務和指導，並及時回饋社會。

在加入該部門前，嚴志豪曾在洛縣估價官辦公室（Los Angeles County Office of the Assessor）工作五年，擔任估價公共服務總監以及總法律顧問。他的縣府公務員生涯始於洛杉磯縣府法務辦公室（Los Angeles County Office of County Counsel）副法律顧問。在加入縣政府工作之前，嚴志豪則是一名私人執業律師。

對於新的職位，嚴志豪表示，能夠被獲任這個領導職位深感榮幸，他對公共服務的熱情驅使他創新、協作，並為社區帶來積極的影響。

嚴志豪擁有羅耀拉法學院（Loyola Law School）法學博士學位和南加州大學（University of Southern California）工商管理學士學位。除了工作外，他喜歡與家人共度時光，打籃球，以及參與所有與南加州大學相關的活動。他甚至以該校兩個學院的名字為兩個孩子取名為Scarlett和Caleb。

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