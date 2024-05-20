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撞警車被捕 少女酷似泰勒絲 走紅網路

洛杉磯訊
加州一名18歲少女因公路違規被捕後，因其靚麗的外形獲眾多網友關注。（圖片來源：TikTok）
加州一名18歲少女因公路違規被捕後，因其靚麗的外形獲眾多網友關注。（圖片來源：TikTok）

本月初，一名來自加州范杜拉縣（Ventura County）的18歲少女因超速被警方追捕，她在撞上一輛警車後被捕。然而，令人意想不到的是，該女子被捕影片，卻迅速在網路走紅，短短幾天獲得千萬點擊。

視頻來源：Tiktok@photogsteve81、@fakemikaela，記者趙健/後製

18歲的Felicity Michaela Hughes來自范杜拉縣卡邁利洛市（Camarillo），案發時她正駕駛著一輛2012款英菲尼迪（Infiniti）G37轎車。當局表示，4日晚9時左右，加州公路巡警局（CHP）接到針對該車輛的超速報告，開始追捕行動。

當警員堵住路口試圖逮捕時，嫌疑車輛掉頭並加速，撞上一輛CHP巡警車。現場影片顯示，巡警車的前身受到嚴重損壞。Hughes當場被捕，5月14日過堂時，Hughes被指控拒捕重罪，法院允許她在不支付保釋金的情況下被釋放出獄。

令人意想不到的是，自該案被曝光後，Hughes在事故現場被捕的視頻，竟開始在網上廣泛流傳，並獲得大量關注。不少網友留言表示，「她是無辜的」、「請盡快釋放她」、「我可以救她」，甚至還有網友認為，Hughes與流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）長相相似 ，並為她取名為「漂移的泰勒絲」（Taylor Drift）。

與此同時，Hughes也沒有錯過這次「流量紅利」。在獲得釋放後，她開始在網上發布視頻。截止目前，她的Tiktok個人帳號已吸引超過1萬名粉絲的關注，部分影片的點擊量已超過10萬人。

泰勒絲 加州

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