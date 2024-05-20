台灣華語學習中心 聖迪瑪斯市慈濟學校揭牌

圖為聖迪瑪斯海外華語文學習中心揭牌儀式。（記者啟鉻／攝影）

位於南加州 聖迪瑪斯市（San Dimas）美國慈濟總會慈濟人文學校，19日舉辦台灣華語文學習中心揭牌暨結業典禮。洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永應邀出席並致詞。參加活動的還有多位僑務榮譽職人員。

揭牌儀式暨結業典禮，在美國慈濟總會聖迪瑪斯園區感恩堂舉辦。洛僑中心主任陳敏永與美國慈濟總會執行長曾慈慧一起，為中華民國 僑務委員會設立的聖迪瑪斯海外華語文學習中心揭牌。參加活動的還有于仁豪、王竹青、陳啟志、袁璐、徐函美等。

陳敏永表示，感恩慈濟和所有海外僑胞們為下一代，持續不斷推廣中文教育，感謝在場家長，將子女送到中文學校，鼓勵孩子學習中文。

活動中，還舉行西部學校與學院協會（WASC）向慈濟人文學校授證儀式。慈濟總會教育志業發展室主任施靜娟表示，今天舉辦活動有兩個意義，即台灣華語文學習中心揭牌，有學習中文的學生和其家人表演，展現學習成果。另外就是全美範圍慈濟人文學校同步接受到來自權威美國教育機構WASC認證，表明主流社會充分肯定慈濟推動中文和人文教育，慈濟也希望借此把愛和善傳遞出去。