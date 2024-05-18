LAX沒收4227件走私動植物

洛杉磯國際機場海關收繳的鰐魚皮製品。（LAX海關提供）

美國海關和邊境保護局（Customs and Border Protection，CBP ）17日表示，從今年初開始到5月中旬，洛杉磯國際機場 （LAX ）CBP檢查站、LAX國際郵件稽查處、 聯邦漁獵局（USFWS）聯合在LAX扣留了4227件動植物產品，這些產品違反了聯邦野生動物法和國際瀕危物種公約；並且提醒民眾，夏季旅遊旺季到來，避免購買和攜帶珍稀動物為原料的紀念品進入美國。

LAX海關五個月來扣押的產品包括鱷魚頭骨、肉乾、皮帶、錢包、鱷魚標本、海龜頭骨、皮、袋鼠肉、尾巴、耳朵、大象腳趾甲、奇異蝴蝶、孔雀羽毛、貝殼、珊瑚、海參、鯊魚軟骨、沙海獅油軟膠囊。

被查獲的產品以單獨包裹的形式，透過航空郵件，從新加坡、越南、澳洲、中國、泰國、英國、墨西哥和秘魯運抵洛杉磯國際機場，並準備運往美國各地。

「非法野生動物販運是最有利可圖的自然資源犯罪之一，」LAX海關總監Andrew H. Douglas表示，包括野生動物和野生動物產品的收穫和銷售，這些珍稀野生動物被用作藥品、時尚、食品或寵物出售給消費者，經手人從中謀取暴利。

洛杉磯聯邦海關現場稽查業務總監Cheryl M. Davies警告，聯邦海關的農業野生動植物保護專家，是阻擊全球受保護野生動物和植物物種販運的前線，他們高超的專業知識，讓任何可疑的非法走私插翅難逃。

大多數國家遵守《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES) ，保護本國動植物。該條約由包括美國在內的180 多個國家簽署，以支持野生動物和植物的可持續貿易，同時保護瀕危物種。此外，美國法律還為海洋哺乳動物、大象、斑點貓、海龜和野生鳥類等動物提供更強大的保護，禁止銷售或進出口相關產品。