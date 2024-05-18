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洛杉磯中央圖書館 展出8部臺灣文學作品

洛杉磯訊
臺灣書院與教育組將在5月18日在洛杉磯中央圖書館舉辦活動，展示八部臺灣英譯文學作品，並推廣臺灣華語文教學資源，藉此增加臺灣文學及華語文在美國的發展利基。（臺灣書院提供）
臺灣書院與教育組將在5月18日在洛杉磯中央圖書館舉辦活動，展示八部臺灣英譯文學作品，並推廣臺灣華語文教學資源，藉此增加臺灣文學及華語文在美國的發展利基。（臺灣書院提供）

近年來雙語教育在美國盛行，洛杉磯是多元族群融合的城市，亞裔人口比率高，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臺灣書院與教育組特別合作，參與洛杉磯中央圖書館於5月展開一系列的亞太裔傳統月活動，從5月18日於圖書館展示八部臺灣文學作品，並推廣臺灣華語文教育，增加臺灣文學及華語文在美發展利基。

臺灣書院表示，文化部現正積極推動「匯聚臺流文化黑潮計畫」，重點之一即為擴展臺灣原創出版品外譯計畫，近年已累積許多英譯作品，本次特別精選臺灣作家郭強生「尋琴者」、陳思宏「鬼地方」、張國立「炒飯狙擊手」、吳明益「複眼人」、游珮芸與周見信「來自清水的孩子」以及臺裔作品魏貝珊「臺灣製造」、鄭仰婷「夜市奇緣」、游之儀和張為「這不是我的家」共八本英文作品，呈現臺灣文學豐富面向，讀者同時可於洛杉磯中央圖書館或分館借閱這些作品的實體或電子書。

教育組則於現場透過製作龍年花燈、套色版畫等臺灣文化活動，同時向民眾宣傳「學華語到臺灣」資源，包含臺灣華語教育資源中心、各大學附設華語文中心、線上學習資源、教育部華語文獎學金及短期華語文研習團等。到場參觀者亦可參加臺灣書院的臺灣文學互動，或教育組的有獎徵答活動，除能更加認識臺灣文學及優質華語文教育，並可獲得臺灣特色文創商品等優質好禮。

洛杉磯中央圖書館5月18日活動自上午11時起至下午4時止，臺灣書院及教育組將於下午12時30分起於中央圖書館2樓Lodwrick M. Cook Rotunda大廳展出，歡迎愛好臺灣文學作品及對學習華語有興趣的朋友，一同到場參與。

洛杉磯 圖書館 亞裔

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