為拜登連任募款 第一夫人旋風式訪洛

第一夫人吉兒拜登10日旋風式訪問洛杉磯後，轉往亞利桑那州進行另一場活動。（取自FOX 10）

洛杉磯日報報導，第一夫人吉兒．拜登 （Jill Biden）10日抵洛短暫停留，主要出席比佛利山 （Beverly Hills）一場私人籌款晚宴，替拜登（Joe Biden）連任競選募款。當天下午1時15分抵達布班克機場，3時15分發表長達12分鐘演說後，即轉往亞利桑那鳳凰城出席另一場活動。

籌款活動是在長期支持民主黨的捐助者馬托艾默森（Kimberly Marteau Emerson）和約翰艾默森（John Emerson）私人豪宅中舉行，約50多人與會。

吉兒拜登在演說中強調拜登穩定且經驗豐富領導力的重要性，也解釋為什麼她認為前總統川普 （Donald Trump）不應該再次當選的原因。吉兒批評川普稱在戰爭中的美國人為「失敗者和傻瓜」，表示「身為二戰老兵的女兒和陸軍戰士的母親，覺得這非常無禮。」

當天是第一夫人自2023年12月以來，第四次訪洛。儘管目前拜登支持率徘徊在38％左右，但財務狀況卻挺好。據悉，他的競選活動在3月籌集超過9000萬元，並在2024年第一季結束時，募集1億9200萬元。