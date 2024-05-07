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洛杉磯加大 43人違反宵禁被拘留

編譯陳盈霖／綜合報導
洛杉磯加大6日有43名學生因違反夜間宵禁被逮捕。（FOX 11電視台畫面）
洛杉磯加大6日有43名學生因違反夜間宵禁被逮捕。（FOX 11電視台畫面）

FOX 11電視台報導，洛杉磯加大（UCLA）上周發生動亂和暴力事件，上千名支持巴勒斯坦（Palestinian）的抗議群眾爆發衝突，警方拆除示威營地，然6日在洛縣警局與校方合作下，至少有43人因違反校園夜間宵禁規則，在校內遭拘留。儘管校方努力恢復正常狀態，然學校還是連續三天，從實體課改為網路教學。

這些遭拘留者被帶上洛縣警局巴士，送往監獄進行程序處理，他們被警方懷疑有共謀犯罪嫌疑。

洛杉磯加大抗議活動組織者，6日上午在社群媒體發文稱，清晨的逮捕是非法的，是「持續鎮壓學生活動和大學軍事化加劇的延續」。該組織表示，抗議者「拒絕像往常一樣展開業務」，直到大學滿足他們要求以色列和以色列相關企業撤資的要求。

自上周四開始（2日）與3日，學校課程因示威暴亂改為遠距教學，洛杉磯加大網站稱，6日所有課程仍持續以遠距教學為主，「由於持續干擾」，校園運營受到限制。校方也鼓勵員工儘可能遠距辦公，且敦促所有活動和研究也改為遠距或重新安排時間。

該校因對上周抗議活動爆發的暴力事件處理反應引發嚴厲批評。加州州長紐森（Gavin Newsom）和其他民選官員呼籲對學校反應進行調查，一些批評者甚至呼籲該校校長布洛克（Gene Block）在任期結束前辭職。

洛杉磯加大 洛縣 以色列

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