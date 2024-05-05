洛警破獲價值數百萬元零售竊盜案 逮8人

洛縣警局日前破獲一起價值數百萬元零售竊盜集團，發現大量贓物。（取自洛縣警局）

KTLA電視台報導，洛縣 警局日前破獲一起價值數百萬元零售竊盜案，逮捕八名嫌犯，同時還發現一把被盜槍枝與大筆美元現金等。洛縣警局稱，這批被盜商品來自加州 、內華達和亞利桑納等州的數個零售商品竊盜集團，他們將贓品運送至洛杉磯 個地點後，將其販售給不同的犯罪圍欄（crime fence）。

所謂犯罪圍欄，是指有意購買被盜品和財產的個人或集團，然後以營利方式出售這些商品的地方，通常被盜的商品來自砸搶（smash-and-grab robberies）和零售竊盜所得。警方表示，當地人在隱藏的販賣點購物時，可能不知道這些商品是來自有組織的零售竊盜集團。

根據洛縣警局提供的照片，被盜的商品包括非處方藥品、化妝品、美容產品及個人衛生用品等。警方還發現一個倉庫，裡面擺滿裝有各種被盜商品的箱子。調查人員估計，這些商品價值數百萬元。目前調查仍進行中，警方並未提供確切金額。

據洛杉磯縣治安部門稱，嫌疑人從加州、內華達州和亞利桑那州的多家零售店偷走了大量商品。在逮捕過程中，還發現了一把被盜的槍支和大量現金。

八名嫌疑人均因有組織的零售竊盜和收受贓物罪被捕。被逮捕的八名嫌犯被送往洛縣警局南洛杉磯分局，每人保釋金6萬元，警方並未公布他們身分。

這項大規模查獲行動是由洛縣警局有組織零售犯罪特別工作組（Retail Crime Task Force）實施的，該工作組成立於2023年9月，當時南加州的打砸搶劫案不斷增加，成立特別工作小組，目的即在應對這類情況的惡化。

官員指出，這個專案小組由幾個執法機構組成，重點關注嫌犯與在線購買贓物者。有相關消息的民眾可發送電子郵件[email protected]或致電562-946-7270該專案小組。