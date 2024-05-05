百年音樂連鎖店Sam Ash Music將熄燈

擁有百年歷史的Sam Ash Music公司宣布關閉。（該公司臉書）

洛杉磯 日報報導，擁有百年歷史，乘載無數吉他手和DJ音樂夢想的音樂零售連鎖店Sam Ash Music，2日宣布將關閉全國所有42家門市，其中七家位於南加州 。

這家總部位於紐約的公司，在公司臉書發文表示「我們懷著沈重的心情宣布，所有Sam Ash Music商店於3日（周五）開始進行關閉清倉特會。謝謝大家允許我們在100年來，替像您們這樣的音樂人服務。」「這個不幸的消息，也提供民眾絕佳的購買機會。」該公司並未說明關閉的原因，也沒有說明具體關閉時間表。西敏寺（Westminster）分店一名員工表示，他們可能會在8月前關閉。

Sam Ash Music在南加 州的七家分店分別位於聖蓋博谷東區朋地岡（Puente Hills）、好萊塢（Hollywood）、洛杉磯、西敏寺、托倫斯（Torrance）、安大略（Ontario）和聖地牙哥（San Diego）。

這家零售店由奧地利移民艾什（Sam Ash）和來自俄羅斯的妻子迪寧（Rose Dinin）於1924年創建，公司的座右銘是「進來玩玩吧」（come in and play）。

這家由家族經營的公司，在各店內用名人工作照片裝飾牆面，琳琅滿目的吉他、擴音器、鼓組、DJ設備吸引許多音樂人。公司在其創辦的故事中指出，「音樂和音樂才能是令人興奮的，我們很高興成為其中一個特別部分。」

公司關閉的貼文下有上千留言，許多人抒發他們對這家店的回憶，對關閉表達哀悼之情。音樂家、表演者佛里德曼（Matthew Friedman）在臉書留言寫道「多年來，我在Sam Ash工作、演奏和購物。它已成為我一生中不可或缺的一部分...一個偉大的家族企業，有著一個世紀的歷史，支持音樂、創造力和藝術...這些都不可替代。」