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洛縣撥3500萬 助小企業疫後振興

記者王若然／洛杉磯縣報導
洛杉磯縣經濟機會部部長Kelly LoBianco。（視頻截圖）
洛杉磯縣經濟機會部部長Kelly LoBianco。（視頻截圖）

洛杉磯縣經濟機會部（Department of Economic Opportunity）1日舉辦線上記者會，介紹該部門斥資超過3500萬元的幫助小商業振興計畫，其中包括商業復甦研討會及撥款等項目。

洛杉磯縣經濟機會部部長Kelly LoBianco介紹該部門目前重點項目：洛杉磯縣經濟動力發展方案（Economic Mobility Initiative），該計畫與15個社區組織合作，推出包括創業者學院、建立聯繫導師計畫、技術輔助和培訓項目、獲取投資計畫。除第一項已於2023年12月完成，剩餘三項仍在進行中。洛杉磯縣的小企業主、非營利組織可以充分利用這些項目資源，促進商業發展。可至網站進行報名：https://lacountyemi.com/

洛杉磯縣經濟動力發展方案，除提供以上資源，還包括「商業併購資金」計畫，將發放200萬元給非營利組織，為他們提供資金，用於併購、重啟受疫情影響的商業店鋪。

此外，洛杉磯縣電影辦公室推出「商業干擾基金」，為受新冠疫情影響或2023年好萊塢罷工影響的小企業或微型企業提供一萬元或2萬5000元的補助金。

想要了解洛杉磯縣經濟機會部的救助方案，民眾可參加該部門接下來的數場小商業博覽會，包括5月9日在西爾瑪（Sylmar）舉辦的小商業博覽會，地址為：3356 Eldridge Ave, Sylmar, CA 91342；5月15日在加州州立大學（CSU）舉辦的博覽會，地址為：5151 State University Dr, Los Angeles, CA 90032。兩場博覽會的時間均為上午8時30分至下午3時，免費入場，屆時將有業內專家講解商業經營經驗，還有超過50個攤位提供資訊。

洛杉磯縣經濟機會部創立於兩年前。當時在疫情影響下，很多小企業難以生存。在獲取政府和社會資源方面，小企業、有色人種業主和女性企業獲取的渠道有限。為幫助這些小企業在疫後重建，洛杉磯縣政府創辦經濟機會部。

洛杉磯 疫情 加州

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