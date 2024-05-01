世報母親節╱感恩午宴 星工廠將秀韓流舞藝
星工廠的亮亮老師，將帶著一群十歲的小藝術家們登上洛杉磯世界日報母親節感恩午宴的舞台，通過三個特色節目，感謝母親們的辛勤付出。
她們將帶來感人至深的「是媽媽是女兒」歌曲配現代舞、K-pop舞蹈及架子鼓流行樂三個特色節目。亮亮介紹，星工廠成立於2015年，是集表演、音樂和舞蹈教學為一身的藝術學院，學生中有人早早與韓國或中國的經紀公司簽約成為練習生，也有人收到伯克利音樂學院、茱莉亞音樂學院等美國頂級音樂學院的錄取通知。
談及參加此次世界日報洛杉磯社母親節感恩午宴的表演，亮亮表示，她之前對母親的理解，是從女兒的角度出發的，直到四年前自己做了母親後，才懂得母親的偉大。母親對孩子的辛勞付出、關照和愛，是潤物細無聲的，很難用語言表達出來。她希望全天下的母親，能在這個日子裡放鬆一下，在繁忙之餘，有屬於自己的、全心享受生活的時刻，過得平安健康。
世界日報母親節感恩餐會今年以「健康活力好媽媽」主題為號召，表揚活動將於５月４日（周六）中午在羅斯密市888海珍酒樓舉行，活動詳情查詢323-268-4982分機100。
上一則
洛市3議員擬禁商家無現金交易：損無銀行帳戶者權益
下一則
FB留言