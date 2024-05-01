世報母親節╱感恩午宴 星工廠將秀韓流舞藝

星工廠的豐富演出。（亮亮老師提供）

星工廠的亮亮老師，將帶著一群十歲的小藝術家們登上洛杉磯世界日報母親節 感恩午宴的舞台，通過三個特色節目，感謝母親們的辛勤付出。

她們將帶來感人至深的「是媽媽是女兒」歌曲配現代舞、K-pop舞蹈及架子鼓流行樂三個特色節目。亮亮介紹，星工廠成立於2015年，是集表演、音樂和舞蹈教學為一身的藝術學院，學生中有人早早與韓國或中國的經紀公司簽約成為練習生，也有人收到伯克利音樂學院、茱莉亞音樂學院等美國頂級音樂學院的錄取通知。

談及參加此次世界日報洛杉磯社母親節感恩午宴的表演，亮亮表示，她之前對母親的理解，是從女兒的角度出發的，直到四年前自己做了母親後，才懂得母親的偉大。母親對孩子的辛勞付出、關照和愛，是潤物細無聲的，很難用語言表達出來。她希望全天下的母親，能在這個日子裡放鬆一下，在繁忙之餘，有屬於自己的、全心享受生活的時刻，過得平安健康。

世界日報母親節感恩餐會今年以「健康活力好媽媽」主題為號召，表揚活動將於５月４日（周六）中午在羅斯密市888海珍酒樓舉行，活動詳情查詢323-268-4982分機100。