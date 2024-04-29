南加賭城高鐵開工 沿線期繁榮 地產專家：過程漸進

洛杉磯至拉斯維加斯高速鐵路開始施工，2028年前完成。（Brightline West公司官網）

全美第一條高速鐵路（High Speed Rail高鐵）於近日開始施工，投資 超過百億元，連結洛杉磯 到拉斯維加斯，高鐵經過的內陸帝國地區的發展引起外界關注。部分華人房地產投資專家表示，高鐵一旦開通，將會促進沿線車站附近及周邊地區經濟繁榮，增加就業 ，提升當地物業價值，正面影響顯著。但也認為，高鐵促進沿線內陸地區發展是一個漸進過程。

據介紹，洛杉磯到賭城拉斯維加斯的高鐵線，沿著15號公路在內陸聖伯納汀諾縣設置車站包括：庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga)、赫斯普利亞（Hesperia）和蘋果谷（Apple Valley）。而赫斯普利亞、蘋果谷，均屬於內陸勝利谷（Victor Valley）地區。而高鐵開始施工，到2028年前完成後通車，對於沿途車站及周邊地區發展都有積極正面影響。

聖伯納汀諾縣縣政委員哈格曼（Curt Hagman）參加了22日在拉斯維加斯舉行的高鐵開工儀式。他指出，對於內陸來說，這是一個里程碑式的舉措。預計這條高速鐵路服務將刺激該地區經濟增長，並在整個地區創造數千個就業機會。鐵路建設將為當地企業和供應商提供機會，而未來持續的運營將支持酒店、旅遊和交通部門的就業。此外，這列零排放的電動列車每年將減少超過40萬噸的二氧化碳排放。

華人地產投資專家謝宗煌表示，洛杉磯至拉斯維加斯高速鐵路，除了可以大力促進賭城觀光及博彩產業之外，更將帶動整個南加州經濟發展。從洛杉磯的聯合車站，可以乘坐Metrolink在庫卡蒙加牧場高鐵車站轉車，直接就可到達拉斯維加斯。對洛杉磯市中心發展也是一大利好。庫卡蒙加牧場市成為交通樞紐，原本良好的經濟基礎，會更上一層樓，各方面都會呈現良好正向態勢。這條高鐵通車後，將會對南加州經濟及觀光產業帶來進一步繁榮和發展。

資深華人地產經紀袁立功指出，目前還無法預知高鐵對於沿線車站及周邊帶來怎樣的經濟繁榮，但他對高鐵建設及未來運營對勝利谷主要城市地產市場發展，持樂觀態度。他認為，對於賭城及庫卡蒙加牧場的經濟影響，或許更加明顯一些，但對高鐵在勝利谷沿線主要地區，是一個逐漸影響過程，並不能短時間出現房地產市場快速增長勢頭。

房地產投資專家溫桂芃表示，對於高鐵沿線位於勝利谷的主要城市，包括蘋果谷、赫斯普利亞、勝利谷市（Victorville）、阿特蘭多（Adelanto）等地，一旦高鐵開通，會首先促進這些地區逐漸繁榮，就業增多，人口也會愈來愈多。進而物業增值，房地產市場才能開始繁榮起來。但這是一個漸進的過程，不能急功近利。