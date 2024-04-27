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洛杉磯州大護理碩士課程 躋身全美最佳

洛杉磯訊
Cal State LA護理學位研究生課程獲選全美最佳排名之一。（Cal State LA）
Cal State LA護理學位研究生課程獲選全美最佳排名之一。（Cal State LA）

根據「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）2024年全美最佳研究生院校排名，「洛杉磯州立大學護理碩士學位課程」繼續躋身全美最佳之列。今年最新排名洛杉磯州大（Cal State LA）第41位，成為洛杉磯縣入選這項排名的兩所公立大學之一。

洛杉磯州大Patricia A. Chin護理學院代理院長莎特羅（Cinthya Sotelo）表示，「這是我在洛杉磯州大任職最後十年間擁有的最高排名。很榮幸再次被選為全美最佳研究生院之一。尤其感謝所有為此努力付出的辛勤工作。最重要的是致力於學生成功。再次獲選排名最佳也證明的確是這樣」。

20多年來「美國新聞與世界報導」一直將洛杉磯州大護理研究生課程列為加州前十名。該護理碩士學位課程提供護理教育選項，以及成人老年人急性護理、家庭護理和家庭精神／心理健康等護理師內容。

Patricia A. Chin護理學院屬於徐榮祥健康與人類服務學院（Rongxiang Xu College of Health and Human Services），擁有約400名本科護理學生、超過175名研究生，五名終身教授以及11名獲得教職的員工。該學院獲得學院護理教育委員會（Commission on Collegiate Nursing Education）的認證。

據悉，在最新「美國新聞與世界報導」各項排名中，洛杉磯州大的藝術、公共事務、公共衛生、康復輔導和社會工作研究生課程也位列全美前100名。

洛杉磯 加州 心理健康

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