洛杉磯州大護理碩士課程 躋身全美最佳

Cal State LA護理學位研究生課程獲選全美最佳排名之一。(Cal State LA)

根據「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)2024年全美最佳研究生院校排名,「洛杉磯 州立大學護理碩士學位課程」繼續躋身全美最佳之列。今年最新排名洛杉磯州大(Cal State LA)第41位,成為洛杉磯縣入選這項排名的兩所公立大學之一。

洛杉磯州大Patricia A. Chin護理學院代理院長莎特羅(Cinthya Sotelo)表示,「這是我在洛杉磯州大任職最後十年間擁有的最高排名。很榮幸再次被選為全美最佳研究生院之一。尤其感謝所有為此努力付出的辛勤工作。最重要的是致力於學生成功。再次獲選排名最佳也證明的確是這樣」。

20多年來「美國新聞與世界報導」一直將洛杉磯州大護理研究生課程列為加州 前十名。該護理碩士學位課程提供護理教育選項,以及成人老年人急性護理、家庭護理和家庭精神/心理健康 等護理師內容。

Patricia A. Chin護理學院屬於徐榮祥健康與人類服務學院(Rongxiang Xu College of Health and Human Services),擁有約400名本科護理學生、超過175名研究生,五名終身教授以及11名獲得教職的員工。該學院獲得學院護理教育委員會(Commission on Collegiate Nursing Education)的認證。

據悉,在最新「美國新聞與世界報導」各項排名中,洛杉磯州大的藝術、公共事務、公共衛生、康復輔導和社會工作研究生課程也位列全美前100名。