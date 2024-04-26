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社區巡禮／聖伯納汀諾國家橙橘博覽會 走過百年

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
聖伯納汀諾國家橙橘展會最初是在帳篷內舉行。（聖伯納汀諾歷史學會網頁）
聖伯納汀諾國家橙橘展會最初是在帳篷內舉行。（聖伯納汀諾歷史學會網頁）

南加內陸擁有百年歷史的國家橙橘博覽會（National Orange Show Fair），截至2024年已經舉辦107屆。在聖伯納汀諾（San Bernardino)繁榮發展中，具有重要地位，也吸引各地民眾前來品嘗新鮮甜美橙橘。儘管現在這項活動與橙橘產業的聯繫，不再像先前那樣密切，但依舊保持每年舉辦一次，成為當地居民年度盛事之一。

展會永久會館在1949年大火中燒毀。（聖伯納汀諾歷史學會網頁）
展會永久會館在1949年大火中燒毀。（聖伯納汀諾歷史學會網頁）

據聖伯納汀諾歷史學會提供資訊，1910年首屆橙橘展，是由當地商人發起，目的是推銷內陸種植的橙橘。據記載，首次展覽會規模不大，於1911年3月6日至3月11日舉行。主辦者在四街和E街交會處附近一塊空地上，搭起兩個帆布帳篷，大約佔地8000平方呎，其中放滿展品。可惜天公不作美，為期五天活動不斷下雨，道路泥濘影響交通；但人們參與熱情很高，首屆展覽會就吸引超過3000人參加。內陸盛產柑橘的名聲，也隨著展會發展，為各地居民所了解。

後來這個活動被譽為「加州最盛大的冬季活動」（California's Greatest Midwinter Event），主辦者在聖伯納汀諾市區Mill街和E街交匯處附近設立永久場地，並於1925年正式啟用，成為全美最大、最優秀的博覽會建築之一。在博覽會全盛時期，國家橙橘展每年吸引遊客超過30萬人。不幸的是，1949年展會建築被一場火災摧毀。不過，火災並未阻止人們參加展會熱情，國家橙橘展繼續舉辦，而且由於規模逐年擴大，參與者愈來愈多，展會場地也在增加，其他大型建築和一個體育場，也成為展會空間。

作為當地年度盛事之一，現在國家橙橘博覽會內容豐富多采，包括音樂會、貿易展覽和節日慶祝活動。主辦者每年都致力於創新亮點，使其成為一個令人難忘活動。展品除橙橘，還有內陸生產的其他產品，如葡萄乾、檸檬、核桃、蘋果以及葡萄酒和白蘭地。

在博覽會歷史上，一種引進的柑橘新品種臍橙扮演重要角色；這是來自拉丁美洲的一個變種橙子，最初帶到南加，從而加速加州柑橘產業繁榮。

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