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受傷登山客被困 洛縣警空中救援

洛杉磯訊
一名登山者在國家公園探險時受傷被困，最後由洛縣警方空中救援隊成功救出。（CBS電視台畫面)
一名登山者在國家公園探險時受傷被困，最後由洛縣警方空中救援隊成功救出。（CBS電視台畫面)

天使國家森林（Angeles National Forest）21日（周日）發生一起登山意外，一名登山者在峽谷探險時不慎受傷，被困在一處險峻地區。洛杉磯縣警方（Los Angeles County Sheriff's Department）表示，該登山者在該地區的瀑布附近受傷，因傷勢無法自行移動。

（影音來源：LASD／記者張庭瑜後製）

洛縣警方空中救援隊隨後出動，使用洛縣警空中救援直升機將該名登山者從距地面250呎的危險位置成功救出。目前該名登山者的具體傷情仍在評估中，並正在接受必要的醫療處理。

每年在天使國家公園及周邊荒野地區，出現多起登山意外。這些事故多發於春夏季節，尤其是在地形複雜的區域，如陡峭峽谷和山區。事故常見原因包括迷路、身體受傷、未帶足夠補給或遇到突變惡劣天氣。

為防止此類事件發生，美國國家公園管理局（National Park Service）和美國森林管理局（U.S. Forest Service）建議民眾在計畫登山活動前做好周全準備，包括研究路線、攜帶詳細地圖、了解天氣狀況、告知他人行程、準備必要裝備及食物、水源和急救設施。此外，民眾應該選擇符合自己體力和技能水平的路線，並在遇到困難時及時求助，並盡量避免獨自行動。尊重大自然、妥善處理垃圾和避免接觸野生動物也是保障安全的重要措施。

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