我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

健康活力好媽媽／公司內相互扶持 撐起好媽媽群像

記者邵敏／洛杉磯報導
CUPS Realty員工參加母親節孤兒院捐贈慈善活動。（受訪者提供）
CUPS Realty員工參加母親節孤兒院捐贈慈善活動。（受訪者提供）

母親節即將來臨，南加客博士商業地產（CUPS Realty）入選世界日報2024「健康活力好媽媽」群像。該公司總裁表示，「我們的女員工、女客戶，她們不僅是好媽媽，同時兼顧家庭和事業，這些女性值得讚美」。

2016年成立於洛杉磯的客博士商業地產，在全美各州、中國大陸、台灣等地擁有分部，多年來協助上百家企業完成交易。公司專注為跨境及美國本地華人企業，提供商業地產租賃買賣、投資開發等解決方案。除地產外，團隊深入了解物流、海運、電商和海外倉等，為客戶提供全方位服務。

CUPS Realty公司總裁Daniel Lee工作照片。（受訪者提供）
CUPS Realty公司總裁Daniel Lee工作照片。（受訪者提供）

客博士商業地產總裁（CEO）Daniel Lee表示，公司取得今日成就，離不開女員工、女客戶的支持。該地產公司70%的員工都是母親，在照顧家庭、孩子的同時，將事業經營得風風火火。Daniel認為，這些身為母親的職業女性，沒有被「媽媽」這個角色限制人生，反而處理事情更加穩重，更能博得客戶信任，這就是母親的光輝。

作為公司總裁，Daniel一路見證不少女員工的成長、她們從少女到為人母的轉變。一名工作八年的女員工，從助理做起，逐漸發展成為全方位的商業地產經紀，善於平衡家庭、工作，多年來成功建立眾多客戶人脈。另一位女員工，是兩個學齡孩子的媽媽，在忙碌照顧家庭的同時，事業同樣經營得如火如荼。

CUPS Realty員工參加非營利農場志願者活動。（受訪者提供）
CUPS Realty員工參加非營利農場志願者活動。（受訪者提供）

女員工成功的背後，離不開公司相互支持的企業文化。Daniel表示，他們擁有一個緊密合作的團隊，如果哪位媽媽家中有急事，團隊其他成員就會無縫對接，幫助這位媽媽；同時工作時間相對自由，有時女員工需在家中照顧孩子，就可遠程工作，給予母親全力支持。

除了女員工外，Daniel極力稱讚自己的女性客戶，包括物流公司、跨境電商、卡車司機、工廠的女老闆，他觀察到生意場上的這些媽媽，氣場強大、思路清楚、計畫周密，勇敢、堅韌的為理想努力奮鬥；「每個媽媽的故事都不一樣，背後都會有心酸之處，她們要兼顧家庭，但一旦進入工作角色，就會全心投入」。

CUPS Realty員工8周年團建慶祝活動。（受訪者提供）
CUPS Realty員工8周年團建慶祝活動。（受訪者提供）

為感謝這些偉大的母親，客博士商業地產將在5月4日至6月4日推出母親節特別活動。在此期間，凡是看到此篇報導或經公司女性客戶、女員工介紹的新客戶， 都有機會獲得現金禮品卡、大禮包等禮物，介紹人也會給予獎勵，以表達公司對每位有理想的媽媽的支持，幫助她們實現商業夢想。

世界日報母親節感恩餐會今年主題「健康活力好媽媽」，表揚活動將於5月4日（周六）中午在羅斯密市888海珍酒樓舉行，詳情查詢323-268-4982分機100。

母親節 世界日報 電商

上一則

台灣繼光香香雞 攜手TPLUS飲品進入南加州

下一則

和富銀行 限時優惠定存6個月利息5.25%

延伸閱讀

迎接黃埔建校百年 南加退伍軍人協會訪世報

迎接黃埔建校百年 南加退伍軍人協會訪世報
三代同名同日生 密州勒辛斯基家喜迎三世寶貝

三代同名同日生 密州勒辛斯基家喜迎三世寶貝
世報慶母親節 5/12「愛喲我的媽」園遊會 有吃有玩

世報慶母親節 5/12「愛喲我的媽」園遊會 有吃有玩
安卓第11代電視盒 母親節優惠價$169

安卓第11代電視盒 母親節優惠價$169
杉釦富遠紅外線足浴桶 緩解疼痛 呵護老年腳部健康母親節優惠 提早開跑 SC-801（基本型） 原價599元 現只要499元

杉釦富遠紅外線足浴桶 緩解疼痛 呵護老年腳部健康母親節優惠 提早開跑 SC-801（基本型） 原價599元 現只要499元
世界日報「愛喲~我的媽」母親節園遊會 廚藝大賽獎金高

世界日報「愛喲~我的媽」母親節園遊會 廚藝大賽獎金高

熱門新聞

加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
豪宅位於24小時警衛社區內，但入侵者還是闖入內部。（ABC7）

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

2024-04-18 14:40
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25
陳女士今年4月初在洛杉磯國際機場入關時被海關警告。（記者王若然／攝影）

來美太頻繁？華婦被海關威脅撤銷旅遊簽證

2024-04-14 14:55
洛杉磯市銀湖區的待售房，此為2022年舊照。（攝影Dania Maxwell／洛杉磯時報）

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

2024-04-17 20:55

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切