健康活力好媽媽／公司內相互扶持 撐起好媽媽群像

CUPS Realty員工參加母親節孤兒院捐贈慈善活動。（受訪者提供）

母親節 即將來臨，南加客博士商業地產（CUPS Realty）入選世界日報 2024「健康活力好媽媽」群像。該公司總裁表示，「我們的女員工、女客戶，她們不僅是好媽媽，同時兼顧家庭和事業，這些女性值得讚美」。

2016年成立於洛杉磯的客博士商業地產，在全美各州、中國大陸、台灣等地擁有分部，多年來協助上百家企業完成交易。公司專注為跨境及美國本地華人企業，提供商業地產租賃買賣、投資開發等解決方案。除地產外，團隊深入了解物流、海運、電商 和海外倉等，為客戶提供全方位服務。

CUPS Realty公司總裁Daniel Lee工作照片。（受訪者提供）

客博士商業地產總裁（CEO）Daniel Lee表示，公司取得今日成就，離不開女員工、女客戶的支持。該地產公司70%的員工都是母親，在照顧家庭、孩子的同時，將事業經營得風風火火。Daniel認為，這些身為母親的職業女性，沒有被「媽媽」這個角色限制人生，反而處理事情更加穩重，更能博得客戶信任，這就是母親的光輝。

作為公司總裁，Daniel一路見證不少女員工的成長、她們從少女到為人母的轉變。一名工作八年的女員工，從助理做起，逐漸發展成為全方位的商業地產經紀，善於平衡家庭、工作，多年來成功建立眾多客戶人脈。另一位女員工，是兩個學齡孩子的媽媽，在忙碌照顧家庭的同時，事業同樣經營得如火如荼。

CUPS Realty員工參加非營利農場志願者活動。（受訪者提供）

女員工成功的背後，離不開公司相互支持的企業文化。Daniel表示，他們擁有一個緊密合作的團隊，如果哪位媽媽家中有急事，團隊其他成員就會無縫對接，幫助這位媽媽；同時工作時間相對自由，有時女員工需在家中照顧孩子，就可遠程工作，給予母親全力支持。

除了女員工外，Daniel極力稱讚自己的女性客戶，包括物流公司、跨境電商、卡車司機、工廠的女老闆，他觀察到生意場上的這些媽媽，氣場強大、思路清楚、計畫周密，勇敢、堅韌的為理想努力奮鬥；「每個媽媽的故事都不一樣，背後都會有心酸之處，她們要兼顧家庭，但一旦進入工作角色，就會全心投入」。

CUPS Realty員工8周年團建慶祝活動。（受訪者提供）

為感謝這些偉大的母親，客博士商業地產將在5月4日至6月4日推出母親節特別活動。在此期間，凡是看到此篇報導或經公司女性客戶、女員工介紹的新客戶， 都有機會獲得現金禮品卡、大禮包等禮物，介紹人也會給予獎勵，以表達公司對每位有理想的媽媽的支持，幫助她們實現商業夢想。

世界日報母親節感恩餐會今年主題「健康活力好媽媽」，表揚活動將於5月4日（周六）中午在羅斯密市888海珍酒樓舉行，詳情查詢323-268-4982分機100。