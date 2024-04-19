華人豪宅槍響 入侵者1死1傷

兩名嫌犯闖入豪宅綁架未遂，住戶開槍反擊嫌犯1死1傷。（ABC7電視台畫面）

南加橙縣 新港灘（Newport Beach）豪宅日前發生一起惡性入室案件，最新調查顯示，兩名嫌犯疑與被害人相識，當日闖入豪宅綁架未遂，反被住戶開槍擊退1死1傷。鄰居指出，這棟價值700萬的豪宅，由富有的華人 家庭租住，每月租金至少3萬5000元。

根據每日郵報等多家媒體報導，這起案件發生在新港灘豪華封閉社區Vista Luci內。4月16日凌晨4時45分左右，兩名嫌犯闖入一戶居民家中，警方稱這是一起「有針對性的襲擊」。鄰居透露，住在這棟豪宅裡面的是一戶華人家庭，槍聲響起前，最先聽到屋內傳出尖叫聲。警方表示，住戶當時開槍射殺其中一名闖入者，致其當場死亡；另一名嫌犯逃跑，後在附近灌木叢中被發現，頭部有明顯槍傷，現已入院治療。

案發時屋內共有四人，包括開槍反擊的男主人、兩名女子、以及一名兒童，均已從家中撤離，沒有受傷。根據福斯電視台Fox11的報導，當局稱「這是一次有針對性的事件，而且是單一案件。」警官Steve Oberon指出，襲擊這戶家庭不一定是搶劫，因為兩名嫌疑人與受害者之間存在某種聯繫。

據悉，案發現場是一棟價值700萬的兩層豪宅，位於高檔門禁社區內，鄰居稱這裡平日非常安靜，社區內還有另外10棟豪宅。案發的這套房屋面積4709平方呎，建於2000年，包括6間臥室、5間半浴室，就在新港灘海岸線附近，該物業享有壯麗的海景，靠近鵜鶘山（Pelican Hill） 五星級豪華度假村。

知情人士透露，一戶富有的華人家庭住在這幢房產內，並稱這起暴力事件是一起綁架未遂案件。10天前，嫌疑人曾在此地試圖與居民搭訕。警方表示，儘管這棟房子位於一個有24小時警衛的社區內，但入侵者還是能夠以某種方式入內，通關細節仍在調查中。

此處房產業主另有其人，據悉，這棟豪宅定期出租，媒體嘗試聯絡房屋主人，對方拒絕置評。根據房地產網站Compass的訊息，租客每月至少支付3萬5000元才能租下這棟房屋，該房屋可以欣賞到令人驚嘆的加州 海岸線全景。豪華住宅內配有頂級電器、大理石地板、室外遊泳池，主臥套房可以看到海景。