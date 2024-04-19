我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

盜刷65萬元 2加州華人德州落網

編譯組╱綜合報導
遭到逮捕的Xiongling Chen（左）與Xiaohong Zhang（右）。（科林縣監獄提供）
遭到逮捕的Xiongling Chen（左）與Xiaohong Zhang（右）。（科林縣監獄提供）

德州布蘭諾市警局近日逮捕兩名來自加州的華人，男的名為陳雄林（音譯，Xiongling Chen），女的是張小虹（音譯，Xiaohong Zhang），因為他們涉及德州北部多商店的禮物卡盜刷事件，兩人的罪名都是不法使用犯罪工具。

警方與特勤局（Secret Service）、移民局（ICE）合作，在達拉斯－福和市地區（Dallas-Fort Worth）追查「刷光卡片」（Gift Card Draining）的犯罪集團，逮捕兩人時起出4100張Apple禮物卡，總價達64萬9000元。警方說還有後續收網行動。

這類犯罪手法是，嫌犯先在店內取得還沒賣出的禮物卡，並取得卡號與PIN碼後，再還原包狀放回貨架。一旦有人買卡，歹徒就會先領光卡內金額。在跟監多日之後，警方確定陳男與張女在多家店內都有放回卡片的行為，因此逮捕兩人。

市警局呼籲，民眾購買禮物卡時應提高警覺，在使用前確認卡片沒有被動手腳，也應該保留購買收據，一旦發現可疑跡象就應向執法單位通報。認為自己可能賣到問題卡的民眾可以聯絡零售商，也可以向警方或聯邦貿易委員會（FTC）通報。

德州 移民局 加州

上一則

洛城新語╱選好人 還是選能人

下一則

華人豪宅槍響 入侵者1死1傷

延伸閱讀

涉嫌幫助俄羅斯策畫暗殺澤倫斯基 波蘭男子落網

涉嫌幫助俄羅斯策畫暗殺澤倫斯基 波蘭男子落網
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線
印度進逼 加州保住第5大經濟體

印度進逼 加州保住第5大經濟體
首例 國王縣一水利單位被州政府監管

首例 國王縣一水利單位被州政府監管
少數族裔媒體籲提供醫護免費在線培訓

少數族裔媒體籲提供醫護免費在線培訓
加州財務長馬世雲辦公室 涉FBI調查

加州財務長馬世雲辦公室 涉FBI調查

熱門新聞

女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
Perch LA一景。（取自Perch LA的Instagram帳號）

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

2024-04-11 20:48
豪宅位於24小時警衛社區內，但入侵者還是闖入內部。（ABC7）

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

2024-04-18 14:40
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事