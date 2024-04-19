盜刷65萬元 2加州華人德州落網

遭到逮捕的Xiongling Chen（左）與Xiaohong Zhang（右）。（科林縣監獄提供）

德州 布蘭諾市警局近日逮捕兩名來自加州 的華人，男的名為陳雄林（音譯，Xiongling Chen），女的是張小虹（音譯，Xiaohong Zhang），因為他們涉及德州北部多商店的禮物卡盜刷事件，兩人的罪名都是不法使用犯罪工具。

警方與特勤局（Secret Service）、移民局 （ICE）合作，在達拉斯－福和市地區（Dallas-Fort Worth）追查「刷光卡片」（Gift Card Draining）的犯罪集團，逮捕兩人時起出4100張Apple禮物卡，總價達64萬9000元。警方說還有後續收網行動。

這類犯罪手法是，嫌犯先在店內取得還沒賣出的禮物卡，並取得卡號與PIN碼後，再還原包狀放回貨架。一旦有人買卡，歹徒就會先領光卡內金額。在跟監多日之後，警方確定陳男與張女在多家店內都有放回卡片的行為，因此逮捕兩人。

市警局呼籲，民眾購買禮物卡時應提高警覺，在使用前確認卡片沒有被動手腳，也應該保留購買收據，一旦發現可疑跡象就應向執法單位通報。認為自己可能賣到問題卡的民眾可以聯絡零售商，也可以向警方或聯邦貿易委員會（FTC）通報。