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大都會水局將斥資2.5億 開發水資源

記者啟鉻／綜合報導
大都會水局水處理系統。（MWD官網）
大都會水局水處理系統。（MWD官網）

南加大都會水局（Metropolitan Water District,MWD）決定未來幾年內投資2億5000萬元，用於開發先前未利用水源，回收再利用、雨水回收和海水淡化項目，可為十萬個家庭提供使用。

大都會水局是一家洛杉磯地區用水批發商，將水從北加和科羅拉多河輸運到洛杉磯地區的26個零售水務局。自1990年推出本地資源計畫以來，已經在較小的非傳統水源項目上投入了約7億元。這次大手筆投資也是大都會水局在拓展水資源方面的最大投資。

雖然南加州地區降雨情況在近年異常增多，但氣候科學家和水資源規畫專家警告稱，這並不代表乾旱問題已經解決。相反，專家認為這種極端天氣可能只是氣候變化一部分，未來南加地區仍面臨著長期乾旱或接近乾旱的情況。在這樣背景下，大都會水局計畫投入巨額資金，用於開發新水源，應對未來可能面臨的水資源壓力。

海水淡化項目。在南加海岸丹那岬市（Dana Point）運作海水淡化工程，為南橙縣近1萬7000個家庭提供用水。該項目名為Doheny Ocean Desalination Project，由南海岸水局領導，大都會水局已經決定未來15年內提供近4000萬元資金支持。

大都會 南加 投資

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