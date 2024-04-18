最佳快餐便利機場 安大略全美第3

圖為安大略機場快餐連鎖店。（ONT）

多數旅客在搭乘飛機前，都會在機場品嚐快餐。根據日前發布的一項全美機場調查結果，安大略國際機場（ONT）獲評全美最佳快餐便利機場第三名。或許，這也成為許多旅客選擇從ONT出發的一個理由。

根據旅行和信用卡資訊平台Upgraded Points公布的排名，安大略機場在快餐消費便利方面評分，僅次於冠亞軍辛辛那提／北肯塔基國際機場（Cincinnati/Northern Kentucky International Airport）和喬治布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）。並指出ONT每家快餐連鎖店每天平均有7800名旅客光顧，還有Subway和Chick-fil-A等選擇，旅客不必走得太遠就能找到喜愛的快餐。

從全美範圍看，機場平均每家快餐連鎖店日均消費者是2萬5563人，這個數字是安大略機場快餐連鎖店旅客消費者的三倍多。對於從ONT出發旅客來說，這意味著更短排隊時間及更多時間享用快餐美食，成為安大略機場便利性的一部分，也是其突出優勢和標誌。根據J.D.2023年北美機場滿意度研究，ONT在加州 的所有機場評比中表現最好，並在中型機場評比中排名全美第三位。

在Upgraded Points團隊發布這項研究報告之際，ONT也正積極擴展食品和飲料的供應，新增餐飲設施包括：Dunkin' Donuts、Brewery X、Mi Cssa等。與此同時，Pizza Vino、 Einstein Bros和Tap & Pour等現有餐廳也正在重新整修。未來，安大略機場實施的特許經營計畫，還將提供愈來愈多的內陸帝國和南加 州品牌，更具地方特色。

今年前兩個月，ONT旅客人數同比增加9.2%，超過了91萬9000人；其中，國內旅客人數增加了5.2%，國際旅客人數增加了近80%。自2016年機場歸屬地方所有以來，安大略機場表現搶眼，成為南加州第一個超過疫情 大流行前旅客量的機場，並在2023年實現了自2008年以來的最高客流量。