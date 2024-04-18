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女子坐餐廳外車內 被陌生男尖刀威逼暴力性侵

記者邵敏／綜合報導
嫌犯是一名30歲至40歲的非裔男性，身高約6呎，體格魁梧。（巴沙迪那警察局提供）
嫌犯是一名30歲至40歲的非裔男性，身高約6呎，體格魁梧。（巴沙迪那警察局提供）

洛杉磯華人聚居城市巴沙迪那市（Pasadena），日前發生一起暴力性侵案。被害女子坐在餐廳外的車內，被一名非裔男用刀威逼暴力性侵。這起案件引起不少華人居民恐慌，截至17日發稿，嫌犯仍在逃。

巴沙迪那市警局在新聞稿中表示，這起可怕的暴力事件，發生在13日（周六）晚8時40分左右，案發地址位於巴市山麓大道（Foothill Boulevard）以北的Sierra Madre Villa大道。警方公布從現場監控視頻中拍攝的一張男子模糊圖像，據信此人對一名女子實施暴力性侵。

根據KTLA電視台的報導，案發時，被害女子正坐在一家餐廳外面的車上。警官Tim Bundy介紹案情，嫌犯進入被害人的車，並拿出一把刀，他強迫女子開車到巴沙迪那另一個地點，然後對她進行性侵。警方表示，歹徒目前仍在逃。

嫌犯似為30歲至40歲的非裔男性，身高約6呎，體格魁梧，戴著黑色口罩，作案時身穿灰色連帽雨衣、淺藍色牛仔褲、黑色鞋子，手持折疊刀。警方同時指出，嫌犯聲音沙啞，有可能是遊民。警方稱讚被害女非常勇敢，能夠奮力抵抗並逃到安全地方並報警，做出正確的選擇。

巴沙迪那市有許多華人居民，一位不願具名的華裔女子表示，案發現場離她家非常近，發生這樣可怕的暴力事件，讓她十分擔心安全，「我很喜歡這個城市 ，喜歡晚上出門逛街吃飯，但最近兩年治安越來越差，我不敢一個人在晚上外出，發生這樣的事，就更不敢了」。住在附近城市的一名華人外賣女司機指出，她常開車到巴市餐廳取外賣，停車在外等待，是常有的事。聽聞這起案件，華女司機十分害怕，並提醒以後人在車內，一定要緊鎖車門，防止不法之徒有可乘之機。

任何了解這起案件資訊的人，請聯繫巴沙迪那警局，電話626-744-4241。希望保持匿名者，可以致電洛杉磯地區滅罪熱線800-222-8477，或在滅罪熱線上在線留言。

華人 洛杉磯 非裔

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