遊民闖亞市華人公寓 霸占洗衣房不走 被逮辯稱充電手機 居民憂心

遊民男子闖入亞市華人公寓樓，霸占洗衣房不肯離去。（受訪者提供）

洛杉磯的遊民 問題錯綜複雜，帶來很多治安隱患，讓不少華人 聞之色變。日前一名遊民闖入華人公寓樓，霸占洗衣房，並在裡面脫衣服且長時間不肯離去。親歷這起事件的華女 表示，整個過程讓她心驚膽戰。

洛杉磯縣華人聚居區亞凱迪亞市（Arcadia），16日（周二）發生一起遊民入侵事件，地址位於二街（Second Avenue），靠近亞市中心。華女蔣小姐住在一幢公寓樓裡，當天上午9時左右，她正好在家，看到一名陌生男子靠近車庫，行跡十分可疑。

根據蔣小姐描述，男子年齡約五、六十歲，身穿淺藍色外套、深色褲子，皮膚黝黑，但不是非裔，他戴著白色口罩，手裡拎著一個綠色購物袋。透過家中窗戶，蔣小姐觀察這名男子的可疑行徑，他一開始在公寓大樓開放式車庫裡到處閒逛，似乎在尋找什麼有價值的東西，最後直接走進洗衣房，並關上房門長時間反鎖在裡面。

洗衣房距離蔣小姐的房間只有一步之遙，看到這個場景，她心中十分害怕，且擔心該男子萬一出來，就衝進她的房間。蔣小姐最後報警。

不到兩分鐘，亞市警員就出現在公寓大樓，警方強行打開洗衣房門，蔣小姐說，她看到男子正在裡面慌亂地穿衣服，並與警察爭執不願離開。男子終於在警方驅逐下離開大樓，並從對面一幢房屋的停車場拿了一部自行車，騎車離去。

事後，警察向蔣女士解釋，霸占洗衣房的男子是遊民，他稱在裡面充電手機。蔣小姐表示，她感覺遊民對這個房間非常熟悉，會不會經常到這裡，把洗衣房當作暫住地。大樓裡住著多名年幼孩童，蔣小姐擔心遊民如此隨意闖入，會對孩子帶來安全威脅。

案發現場附近的華人居民表示，經常看到可疑人士出沒，在車庫中嘗試打開多輛汽車的車門，尋找可以順手牽羊的財物，但不確定是不是遊民。居民張先生指出，他多次在夜間看到警車，說明該地可能案件多起，警察已經引起重視，加強在附近的巡邏。當地警方提醒民眾，如果發現可疑人士，要馬上報案，以便執法人員及時趕到現場實施抓捕；或者嫌犯逃離現場不遠，警方可以找回失竊財物；如果某處報警案件多發，當局也會引起重視，布置更多警力在附近巡邏。