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加州婦女工商企管協會 送暖幼兒教育園

洛杉磯訊
加州中華婦女工商企業管理協會為聖蓋博市La Casa社區中心幼兒教育園送暖。（加州中華婦女工商企業管理協會提供）
加州中華婦女工商企業管理協會為聖蓋博市La Casa社區中心幼兒教育園送暖。（加州中華婦女工商企業管理協會提供）

加州中華婦女工商企業管理協會10日前往聖蓋博市La Casa社區中心幼兒教育園送溫暖，為這所專門服務低收入家庭的托兒所帶去了110個裝滿童裝、畫筆等物品的禮物袋，並承諾修繕設施。該教育園曾在疫情期間面臨經費短缺、設施老舊的問題，亟需社會各界的援助。

協會會長任菲比表示，多年前就曾參與為該園募款，當時園方向低收入家庭提供免費服務，令她印象深刻。然而，此次訪問中她發現，受疫情影響，學校不得不向入學家庭收取部分費用，教室和衛生設施也亟需翻新。她對學校的現況感到擔憂，希望社會各界伸出援手，並期待此次活動能喚起更多社區和組織對低收入家庭兒童教育問題的關注。

在La Casa執行長佩雷斯（Julietta Perez）、理事董事長兼聖蓋博市副市長門查卡（Denise Menchaca）以及副董事長兼前聖蓋博市議員里韋拉（Carina Rivera）的陪同下，任菲比一行七人參觀了學校，並觀賞了孩子們的表演。

隨後，任菲比代表協會向孩子們贈送了110個精心準備的禮物袋，內含童裝、彩色畫筆、小手環、奶瓶、糖果、嬰兒用品及家用品等實用物資。

低收入 聖蓋博 疫情

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