華男當義警做志工 穿制服、開警車 維護社區安全

義警的日常工作包括開警車巡邏。（受訪者提供）

當志工是許多人回饋社會的方式，南加華人 小伙楊凡，在空餘時間也加入了志工隊伍，而他從事的這項志工服務不同尋常，不僅可以穿警服、開警車，拿著對講機和警局實時通訊，還可以在警局學習急救知識。

楊凡畢業於南加州大學，畢業後他一直參與各類社區活動，希望為社區服務，他曾參與在洛杉磯 雪山失蹤的華女搜救工作。在尋找志工項目時，他偶然在洛杉磯縣警局（Los Angeles County Sheriff's Department）的網站上發現了義警項目。因對社區事務，特別是公共安全方面的興趣，以及對社區安全貢獻力量的決心，他成為了洛縣警局工業市（City of Industry）分局的一名義警。

楊凡分享，義警的主要工作包括在轄區內開警車巡邏、在警局的特殊活動上幫忙、協助社區大型慶祝活動等，例如西來寺的新年活動，還有社區兒童的籃球賽安保工作等。此外，義警還會在警局內部負責一些文書和接待工作。楊凡補充，義警雖然身著警服，但不像警察擁有更多專業設備、配槍。義警的警車也與正式警車不同，沒有執法權且警示燈是橙黃色的，車身一般為白色。

義警可以使用對講機，與警局實時通話。（受訪者提供） 義警所開的警車警示燈是橙黃色。（受訪者提供）

作為義警，楊凡表示，義警其實就是警察的「耳朵和眼睛」，幫助警察觀察社區安全情況，及時報告不安全事件，而警察則是去執行更專業和危險的任務。楊凡巡邏的範圍包括華人聚集的工業市、拉朋地市（La Puente）、哈岡（Hacienda Heights）等，他說，華人通常對社區安全十分關注，義警的存在能夠在一定程度上促進社區的安全。義警一方面可以通過對講機和警局調度員實時通話，報告安全狀況，一旦有不安全的狀況發生，警察將在最短的時間內趕到；另一方面，義警開警車巡邏，也是為了強調「警察就在社區內」，嚇退犯罪分子。

作為志工性質的服務，義警並沒有任何物質上的福利。楊凡認為，自己的收穫遠比物質福利珍貴許多。首先，義警能與一線警察交流，深入了解警察工作、美國社會以及洛杉磯的社區，此外警察局提供了免費的警察志工學院，志工們可以從學院的課程中學習到許多實用技能和急救知識，包括CPR心肺復甦術等。最重要的是，做義警能夠幫助別人，內心得到的滿足感無法比擬。

楊凡回憶，在他當義警的第一天，就遇到了一起交通事故。當天大雨滂沱，天氣很冷，他幫助發生交通事故的車開到安全區域，並且指揮交通秩序。當時後座上有一個一歲多的小女孩，因事故十分害怕，但義警的存在讓這位小女孩有了「安全感」。他說，當時他的義警指導教官對他說，「雖然這是你的第一天，但你已為社區創造好的影響。」

對於想要從事警察工作的民眾來說，義警是一個了解和體驗警察工作的寶貴機會。楊凡說，他所在的警局就有人在義警工作後，通過警察培訓成為了一名正式警察。