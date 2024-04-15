阻止仇亞行為 善用5D應對

亞裔青少年中心舉辦的旁觀者「5D」干預法講座，獲得一致好評。（亞裔青少年中心提供）

面對仇亞行為，不僅當事人應該反擊，旁觀者也可以幫助阻止這種行為。不過阻止仇亞行為有風險，稍有不慎就會威脅自己和受害人的安全或使衝突升級。亞裔 青少年中心（AYC）提供旁人「5D」應對措施，可以讓民眾在安全的前提下，阻止仇恨行為。

亞裔青少年中心制止仇恨項目經理劉淑銘介紹了「5D」旁觀者應對措施，分別是「Distract，Delegate，Document，Delay，Direct」。「Distract」意思是通過分散注意力的方式降溫爭執。具體方式是無視進行仇恨行為的人，關注被騷擾的人，與其對話，對話內容要與爭執本身無關。例如，可以假裝迷路，詢問被騷擾者「你知道公交車站在哪裡嗎？」或者站在兩人之間，詢問無關的話題。

「Delegate」是指向其他人尋求幫助。可以尋找身邊的朋友或其他願意提供幫助的人介入爭執。告知他們發生了什麼，以及具體如何幫助。在公共場合，也可以尋找該地區的負責人幫忙，例如在便利店內，可以找該店的經理；在公車上可以找司機；在學校附近，可以找老師或學校行政人員。不過不建議民眾直接找警察幫忙，除非受害人要求幫忙報警。

「Document」意為紀錄下爭執過程。不過需要注意兩點：一是要先確保受害人有他人的幫助，否則應先幫助受害人，二是要徵詢受害人的同意後才可以發布在網路，避免對受害人造成二次傷害。

「Delay」意為，即使當下沒能幫助受害人，也可以在事後詢問受害人是否安好。因為很多歧視和仇恨行為發生得很快，有時來不及阻止。不過可以事發後詢問對方，「你還好嗎？」「需要我陪你坐一會嗎？」等安慰語言。

「Direct」是指直接指出騷擾者的不當之舉。在該舉措前首先要確保自身和受害人的安全，並考量若直接指責騷擾者，是否會使事態升級？受害人是否希望得到他人的幫助？如果這幾項條件均符合，那麼可以直接指出騷擾者的不當行為，但是要注意簡短有力，避免將矛盾升級。例如對騷擾者說，「你的言行是不對的。」「不要騷擾他了。」「請你立刻停止這樣做／這樣說。」

這項旁觀者「5D」指導方法是由非營利組織「Right To Be」設計制定的。在疫情 期間及之後，被廣泛用於亞美公義促進中心（AAJC），亞裔青少年中心等舉辦的「Bystander Intervention Training」講座中，獲得了一致好評。

亞裔青少年中心成立於1989年，是以服務社區為宗旨的非營利組織。最初在時任蒙市市長趙美心（Judy Chu）的幫助下成立，剛開始主要服務於聖谷低收入 的亞裔家庭，後逐漸發展壯大。