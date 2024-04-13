洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

魏先生抽血被扎十多次，期間痛得直冒冷汗。（圖／受訪者提供）

人們對急診室（Emergency Room）的期待，往往希望最短時間得到醫療救助。但洛杉磯縣一名華人，最近前往急診室，稱看病時間長達十多個小時，一直處於等待中；同時，護士抽血不專業，被扎十多次才成功，期間病人痛得直冒冷汗。

洛縣 居民魏女士敘述糟糕的就診經歷，丈夫魏先生近日背痛難忍，先去緊急護理中心（Urgent Care）就診，醫生建議去急診室拍攝核磁共振（MRI），可快速查出病因，以免耽誤病情。當天下午4時，患者前往一家綜合醫院的急診室。

魏女士表示，他們最初在急診室大堂等待4小時，直到晚上8時才被叫號。進入就診房間後，醫生先幫魏先生拍心電圖，之後讓他們去另外一個房間等待，魏女士說他們當時很茫然，沒有人告知接下來要做什麼檢查，半小時後，才知道是等驗血，當晚從8時一直等到10時左右，才有護士前來抽血。接下來的抽血經歷，更讓這對夫妻感覺糟糕。魏女士表示，丈夫血管很粗，平時抽血非常容易，但當晚竟被抽血多達十次才成功，魏先生當時痛得直冒冷汗。

接下來又是長時間等待，深夜12時左右，終於輪到魏先生做關鍵的「核磁共振」，此時距離他們抵達急診室已過去8個小時。一直等到第二天凌晨2時30分左右，主治醫師告知病患檢查結果顯示沒有問題。長達十多個小時的急診室就診體驗，讓魏女士很不解，她表示，期間詢問前台為何等待時間這麼長，被告知因為缺少護士。魏先生結束看診時，看到別的病人等待時間比他們更長。

魏女士指出，幾年前在急診室就診，通常等一小時就可以看到醫生，不同的醫護人員很快幫助驗血、驗尿，非常高效；此次經歷完全不同，醫護人員少很多，以前護士友善，服務周到，現在沒人告訴患者接下來需要做什麼，就在那邊長時間等待。

舊金山 加大的一項研究表明，加州 急診室等待時間過長，因為其能力無法跟上過去十年不斷增長的需求。研究人員發現，全州急診醫師總人數減少約4%，而急診就診的頻率卻增加7.4%，嚴重程度較高的就診次數激增近68%。