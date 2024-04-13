我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日菲峰會引中強烈反彈 學者：中在南海對菲會更強勢

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

記者邵敏／洛杉磯報導
魏先生抽血被扎十多次，期間痛得直冒冷汗。（圖／受訪者提供）
魏先生抽血被扎十多次，期間痛得直冒冷汗。（圖／受訪者提供）

人們對急診室（Emergency Room）的期待，往往希望最短時間得到醫療救助。但洛杉磯縣一名華人，最近前往急診室，稱看病時間長達十多個小時，一直處於等待中；同時，護士抽血不專業，被扎十多次才成功，期間病人痛得直冒冷汗。

洛縣居民魏女士敘述糟糕的就診經歷，丈夫魏先生近日背痛難忍，先去緊急護理中心（Urgent Care）就診，醫生建議去急診室拍攝核磁共振（MRI），可快速查出病因，以免耽誤病情。當天下午4時，患者前往一家綜合醫院的急診室。

魏女士表示，他們最初在急診室大堂等待4小時，直到晚上8時才被叫號。進入就診房間後，醫生先幫魏先生拍心電圖，之後讓他們去另外一個房間等待，魏女士說他們當時很茫然，沒有人告知接下來要做什麼檢查，半小時後，才知道是等驗血，當晚從8時一直等到10時左右，才有護士前來抽血。接下來的抽血經歷，更讓這對夫妻感覺糟糕。魏女士表示，丈夫血管很粗，平時抽血非常容易，但當晚竟被抽血多達十次才成功，魏先生當時痛得直冒冷汗。

接下來又是長時間等待，深夜12時左右，終於輪到魏先生做關鍵的「核磁共振」，此時距離他們抵達急診室已過去8個小時。一直等到第二天凌晨2時30分左右，主治醫師告知病患檢查結果顯示沒有問題。長達十多個小時的急診室就診體驗，讓魏女士很不解，她表示，期間詢問前台為何等待時間這麼長，被告知因為缺少護士。魏先生結束看診時，看到別的病人等待時間比他們更長。

魏女士指出，幾年前在急診室就診，通常等一小時就可以看到醫生，不同的醫護人員很快幫助驗血、驗尿，非常高效；此次經歷完全不同，醫護人員少很多，以前護士友善，服務周到，現在沒人告訴患者接下來需要做什麼，就在那邊長時間等待。

 舊金山加大的一項研究表明，加州急診室等待時間過長，因為其能力無法跟上過去十年不斷增長的需求。研究人員發現，全州急診醫師總人數減少約4%，而急診就診的頻率卻增加7.4%，嚴重程度較高的就診次數激增近68%。

對於患者在急診室長時間等待的遭遇，醫療機構也有些無奈。一家醫院指出，醫院已採取措施解決問題，改善病患體驗，包括為病情不危重、但需要密切監測和干預的病患，設立中間護理病房，從而擴大急診室病患的治療能力。

加州急診室等待時間過長，經常人滿為患。（取自Unsplash.com）
加州急診室等待時間過長，經常人滿為患。（取自Unsplash.com）

加州 洛縣 舊金山

上一則

遊輪專家極品假期 河流遊輪特惠4/29截止

下一則

旅人教堂重建夢碎 擬遷聖荷西

延伸閱讀

談判陷入僵局 聖他克拉拉縣護士或再次罷工

談判陷入僵局 聖他克拉拉縣護士或再次罷工
創新醫療計畫 聚焦弱勢群體

創新醫療計畫 聚焦弱勢群體
昆明爆「根浴」色情醫療 由美女護士操作

昆明爆「根浴」色情醫療 由美女護士操作
聞抽血色變

聞抽血色變
影／花蓮大地震強襲 護士搖搖晃晃也要挺身護嬰

影／花蓮大地震強襲 護士搖搖晃晃也要挺身護嬰
聖縣護士罷工 非緊急約診恐被推遲 縣府保證提供關鍵性服務

聖縣護士罷工 非緊急約診恐被推遲 縣府保證提供關鍵性服務

熱門新聞

女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
Perch LA一景。（取自Perch LA的Instagram帳號）

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

2024-04-11 20:48
愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
一名玩家4日凌晨在凱薩宮再次拉出69萬2500元老虎機頭獎。（凱薩宮X平台）

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

2024-04-08 21:52
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

2024-04-09 21:40
2020 年 5 月潘思瑋獲得優異成績參加哈佛大學畢業典禮。（受訪者提供）

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

2024-04-06 14:07

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚