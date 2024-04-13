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響應地球日 洛城盛大派對、志工服務…寓教於樂

記者朱敏梓/洛杉磯報導
洛城各地推出了豐富的活動慶祝地球日，提高人們保護地球的意識。（Upslash）
洛城各地推出了豐富的活動慶祝地球日，提高人們保護地球的意識。（Upslash）

每年的4月22日是世界地球日（Earth Day），洛城各地將舉辦豐富的地球日慶祝活動，包括盛大派對、志工服務、園藝活動、手工藝術等多種形式，讓人們在享受樂趣的同時亦能建立環保意識，非常適合有孩子的全家出行。

海灣地球日（Earth Day at the Bay）

橙縣公園嶼新港灣自然保護區 （Newport Bay Conservancy） 合作舉辦一年一度的海灣地球日活動，這項免費、適合家庭的活動，以社區合作夥伴和當地藝術家的環保主題展覽為特色，還有藝術和手工藝、科學發現和教育資訊等活動。全天活動都會有現場音樂表演及有獎品的尋寶遊戲。活動時間：4月20日上午10時至下午4時，地址：2301 University Drive, Newport Beach。

洛杉磯動物園「Wild for the Planet 2024」

活動包括有關本土植物、傳粉媒介和天然蜂蜜品嚐等的教育講座，還有專家講解黑猩猩和獨角犀牛的知識。活動時間：4月20日至21日上午10時至下午4時，地址：5333 Zoo Drive, Los Angeles。

西湖地球日節（Westlake Earth Day Festival）

民眾可以一邊享受 DJ帶來的現場音樂，一邊了解Tree People、加州野生動物中心和聖塔莫尼卡山脈基金會等供應商的保育工作。晚上7時還將在棒球場放映電影「海底總動員」（Finding Nemo）。活動時間：4月20日下午4時到9時，地址：Westlake Village Community Park, 31107 Thousand Oaks Blvd., Westlake。

治癒海灣水族館（Heal the Bay Aquarium）

為了慶祝世界地球日，水族館將設立藝術和手工藝站，為孩子們提供臉部彩繪，並將贈送限量版地球月徽章，人們還能夠在海洋館觀看動物餵食演示，查看並了解聖塔蒙尼卡場館展示的海洋生物資訊。 門票12元，12歲以下免費。活動時間：4月20日上午11時至下午4時，地址：1600 Ocean Front Walk, Santa Monica。

河濱昆蟲博覽會（Riverside Insect Fair）

廣受歡迎的昆蟲博覽會又回來了，昆蟲讓孩子們了解地球和大自然的重要性。在博覽會上，可以看到昆蟲學學生展示和介紹甲蟲、蝴蝶和各種其他昆蟲的知識。時間：4月20日上午10時至下午4時，地址：Riverside Main Library, 3900 Mission Inn Ave., Riverside。

世界地球日慶祝活動（Earth Day Celebration）

尼格爾植物園（Niguel Botanical Preserve）和拉古拉尼格爾市（City of Laguna Niguel）正在尋找志工參加一年一度的地球日慶祝活動，志工需要進行種植、除草和清潔工作，同時志工能夠將一些植物和草藥帶回家。所有收益都將用於支持植物園的建設。

派洛斯福德斯半島（Palos Verdes Peninsula）土地保護局活動

派洛斯福德斯半島土地保護協會在地球日推出慶祝活動，旨在展示對環境保護的支持。White Point 自然保護區將舉辦適合家庭的志工戶外地球日慶祝活動，民眾可以幫助照料本土植物示範花園，並透過在保護區種植本土物種、覆蓋、澆水和清除雜草來擴大當地野生動物的棲息地。該活動還將包括有導遊的自然漫步、星巴克茶點及抽獎活動。時間：4月20日上午9時至中午；地點：White Point Nature Preserve, 1600 Paseo del Mar, San Pedro。

世界地球日青少年氣候節（Earth Day Teen Climate Fest）

在太平洋水族館（Aquarium of the Pacific）舉行的青少年氣候節，以展示、活動和演示為特色，重點關注青少年創作的永續藝術。時間：4月27日至28日上午9時至下午5時；地址：100 Aquarium Way, Long Beach。

植物園 星巴克 加州

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