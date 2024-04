響應地球日 洛城盛大派對、志工服務…寓教於樂

洛城各地推出了豐富的活動慶祝地球日,提高人們保護地球的意識。(Upslash)

每年的4月22日是世界地球日(Earth Day),洛城各地將舉辦豐富的地球日慶祝活動,包括盛大派對、志工服務、園藝活動、手工藝術等多種形式,讓人們在享受樂趣的同時亦能建立環保意識,非常適合有孩子的全家出行。

海灣地球日(Earth Day at the Bay)

橙縣公園嶼新港灣自然保護區 (Newport Bay Conservancy) 合作舉辦一年一度的海灣地球日活動,這項免費、適合家庭的活動,以社區合作夥伴和當地藝術家的環保主題展覽為特色,還有藝術和手工藝、科學發現和教育資訊等活動。全天活動都會有現場音樂表演及有獎品的尋寶遊戲。活動時間:4月20日上午10時至下午4時,地址:2301 University Drive, Newport Beach。

洛杉磯動物園「Wild for the Planet 2024」

活動包括有關本土植物、傳粉媒介和天然蜂蜜品嚐等的教育講座,還有專家講解黑猩猩和獨角犀牛的知識。活動時間:4月20日至21日上午10時至下午4時,地址:5333 Zoo Drive, Los Angeles。

西湖地球日節(Westlake Earth Day Festival)

民眾可以一邊享受 DJ帶來的現場音樂,一邊了解Tree People、加州 野生動物中心和聖塔莫尼卡山脈基金會等供應商的保育工作。晚上7時還將在棒球場放映電影「海底總動員」(Finding Nemo)。活動時間:4月20日下午4時到9時,地址:Westlake Village Community Park, 31107 Thousand Oaks Blvd., Westlake。

治癒海灣水族館(Heal the Bay Aquarium)

為了慶祝世界地球日,水族館將設立藝術和手工藝站,為孩子們提供臉部彩繪,並將贈送限量版地球月徽章,人們還能夠在海洋館觀看動物餵食演示,查看並了解聖塔蒙尼卡場館展示的海洋生物資訊。 門票12元,12歲以下免費。活動時間:4月20日上午11時至下午4時,地址:1600 Ocean Front Walk, Santa Monica。

河濱昆蟲博覽會(Riverside Insect Fair)

廣受歡迎的昆蟲博覽會又回來了,昆蟲讓孩子們了解地球和大自然的重要性。在博覽會上,可以看到昆蟲學學生展示和介紹甲蟲、蝴蝶和各種其他昆蟲的知識。時間:4月20日上午10時至下午4時,地址:Riverside Main Library, 3900 Mission Inn Ave., Riverside。

世界地球日慶祝活動(Earth Day Celebration)

尼格爾植物園 (Niguel Botanical Preserve)和拉古拉尼格爾市(City of Laguna Niguel)正在尋找志工參加一年一度的地球日慶祝活動,志工需要進行種植、除草和清潔工作,同時志工能夠將一些植物和草藥帶回家。所有收益都將用於支持植物園的建設。

派洛斯福德斯半島(Palos Verdes Peninsula)土地保護局活動

派洛斯福德斯半島土地保護協會在地球日推出慶祝活動,旨在展示對環境保護的支持。White Point 自然保護區將舉辦適合家庭的志工戶外地球日慶祝活動,民眾可以幫助照料本土植物示範花園,並透過在保護區種植本土物種、覆蓋、澆水和清除雜草來擴大當地野生動物的棲息地。該活動還將包括有導遊的自然漫步、星巴克 茶點及抽獎活動。時間:4月20日上午9時至中午;地點:White Point Nature Preserve, 1600 Paseo del Mar, San Pedro。

世界地球日青少年氣候節(Earth Day Teen Climate Fest)

在太平洋水族館(Aquarium of the Pacific)舉行的青少年氣候節,以展示、活動和演示為特色,重點關注青少年創作的永續藝術。時間:4月27日至28日上午9時至下午5時;地址:100 Aquarium Way, Long Beach。