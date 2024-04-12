Coachella音樂節4月12日起舉行 陣容強大
年度沙漠盛事Coachella音樂節今年將於12日至14日及19日至21日舉辦，共邀請上百組音樂人，包括Lana Del Rey、the Creator和Doja Cat等一線藝人，其中不乏亞洲組合，如日本超人氣雙人音樂團體YOASOBI和韓國大勢女團LE SSERAFIM、韓國男團ATEEZ等。
在兩個周末中，周五由Lana Del Rey擔任重頭表演嘉賓，12日演出嘉賓包括正式宣布退出音樂界的Lil Uzi Vert、韓國音樂製作人Peggy Gou、瑞典電音團體Swedish House Mafia成員Steve Angello、英國饒舌歌手兼街頭服飾品牌MAINS London主理人Skepta、因為人氣動漫「我推的孩子」而暴紅的日本天團YOASOBI、澳洲DJMall Grab、瑞士電子音樂DJ雙人組Adriatique等。
周六壓軸明星是Tyler、the Creator、英國搖滾樂團Blur、美國饒舌歌手Ice Spice、比利時Techno巨擘Charlotte de Witte、柏林硬派電子雙人組Brutalismus 3000、韓國人氣新晉女團LE SSERAFIM、加拿大歌手Grimes等。
Doja Cat是周日的壓軸表演嘉賓，DJ雙人組Tale Of Us其中成員兼電子音樂廠牌Afterlife創辦人Anyma、美國DJ兼製作人John Summit、美國饒舌歌手Lil Yachty、曾是Lady Gaga製作人的法國DJ DJ Snake、北愛爾蘭電子音樂雙人組Bicep、哥倫比亞雷鬼歌手J Balvin等。
人氣天后Taylor Swift據說會去看Lana Del Rey的現場，粉絲可期待和明星的偶遇。Coachella音樂節地處沙漠地帶，參與民眾要記得及時補充水分，且早晚溫差大，也要注意保暖。
目前第一周的票已售罄，第二周還有售。不能去現場的民眾也可與往年一樣，在YouTube觀看直播，且頻道還會為世界各地的粉絲提供表演、幕後內容等。
時間是4月12日至4月14日和4月19日至4月21日，地點是Empire Polo Club。詳情登錄https://www.coachella.com/
上一則
曾因殺妻案引轟動 辛普森癌逝 球迷搶購收藏品
下一則
FB留言