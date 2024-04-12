Coachella音樂節4月12日起舉行 陣容強大

年度沙漠盛事Coachella音樂節今年將於12日至14日及19日至21日舉辦，今年藝人陣容強大。（Coachella官網圖）

年度沙漠盛事Coachella音樂節今年將於12日至14日及19日至21日舉辦，共邀請上百組音樂人，包括Lana Del Rey、the Creator和Doja Cat等一線藝人，其中不乏亞洲組合，如日本 超人氣雙人音樂團體YOASOBI和韓國大勢女團LE SSERAFIM、韓國男團ATEEZ等。

在兩個周末中，周五由Lana Del Rey擔任重頭表演嘉賓，12日演出嘉賓包括正式宣布退出音樂界的Lil Uzi Vert、韓國音樂製作人Peggy Gou、瑞典 電音團體Swedish House Mafia成員Steve Angello、英國饒舌歌手兼街頭服飾品牌MAINS London主理人Skepta、因為人氣動漫「我推的孩子」而暴紅的日本天團YOASOBI、澳洲 DJMall Grab、瑞士電子音樂DJ雙人組Adriatique等。

周六壓軸明星是Tyler、the Creator、英國搖滾樂團Blur、美國饒舌歌手Ice Spice、比利時Techno巨擘Charlotte de Witte、柏林硬派電子雙人組Brutalismus 3000、韓國人氣新晉女團LE SSERAFIM、加拿大歌手Grimes等。

Doja Cat是周日的壓軸表演嘉賓，DJ雙人組Tale Of Us其中成員兼電子音樂廠牌Afterlife創辦人Anyma、美國DJ兼製作人John Summit、美國饒舌歌手Lil Yachty、曾是Lady Gaga製作人的法國DJ DJ Snake、北愛爾蘭電子音樂雙人組Bicep、哥倫比亞雷鬼歌手J Balvin等。

人氣天后Taylor Swift據說會去看Lana Del Rey的現場，粉絲可期待和明星的偶遇。Coachella音樂節地處沙漠地帶，參與民眾要記得及時補充水分，且早晚溫差大，也要注意保暖。

目前第一周的票已售罄，第二周還有售。不能去現場的民眾也可與往年一樣，在YouTube觀看直播，且頻道還會為世界各地的粉絲提供表演、幕後內容等。