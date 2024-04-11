洛城Lyft司機涉性侵醉酒女客 被害人幾小時後才驚醒

Lyft司機涉嫌在車上性侵一名女乘客。（KTLA5電視台畫面）

洛杉磯一名Lyft 網約車司機日前被捕，他涉嫌在車上對一名乘客性侵犯。案發在去年9月，這名司機當時接送一名疑似醉酒的女乘客，在西好萊塢 （West Hollywood）前往聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的途中性侵。

警方在新聞稿中指出，受害者女子是聖塔蒙尼卡居民，身分尚未公布。2023年9月7日，34歲的Lyft司機Fernando Macias Morales，從西好萊塢一家餐廳接送被害人回家。警方稱，被害女子當時坐在Lyft車上睡著，期間「被不恰當的觸摸驚醒」，嫌犯隨後提出送女子到家門口，被對方拒絕。這名女子此時才意識到，距離自己上車已經過了幾個小時。

根據KTLA5電視台的報導，嫌犯Morales4月5日在聖費南度谷（San Fernando Valley）被捕，面臨三項重罪，包括綁架以實施性行為；性侵醉酒或鎮靜狀態下的人；對醉酒或鎮靜狀態下的人進行口交。

Morales被拘留，保釋金50萬元。監獄 記錄顯示，他在交繳保釋金後已被釋放，目前尚不知此案具體的開庭日期。任何掌握相關資訊的人，可聯絡警探，電話310-458-2201 x4400、310-458-8931或值班警員310-458-8427。