我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

華府傳槍響釀1死5傷 2名槍手在逃中

洛城Lyft司機涉性侵醉酒女客 被害人幾小時後才驚醒

洛杉磯訊
Lyft司機涉嫌在車上性侵一名女乘客。（KTLA5電視台畫面）
Lyft司機涉嫌在車上性侵一名女乘客。（KTLA5電視台畫面）

洛杉磯一名Lyft網約車司機日前被捕，他涉嫌在車上對一名乘客性侵犯。案發在去年9月，這名司機當時接送一名疑似醉酒的女乘客，在西好萊塢（West Hollywood）前往聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的途中性侵。

警方在新聞稿中指出，受害者女子是聖塔蒙尼卡居民，身分尚未公布。2023年9月7日，34歲的Lyft司機Fernando Macias Morales，從西好萊塢一家餐廳接送被害人回家。警方稱，被害女子當時坐在Lyft車上睡著，期間「被不恰當的觸摸驚醒」，嫌犯隨後提出送女子到家門口，被對方拒絕。這名女子此時才意識到，距離自己上車已經過了幾個小時。

根據KTLA5電視台的報導，嫌犯Morales4月5日在聖費南度谷（San Fernando Valley）被捕，面臨三項重罪，包括綁架以實施性行為；性侵醉酒或鎮靜狀態下的人；對醉酒或鎮靜狀態下的人進行口交。

Morales被拘留，保釋金50萬元。監獄記錄顯示，他在交繳保釋金後已被釋放，目前尚不知此案具體的開庭日期。任何掌握相關資訊的人，可聯絡警探，電話310-458-2201 x4400、310-458-8931或值班警員310-458-8427。

Lyft 好萊塢 監獄

上一則

洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時

下一則

橙縣電力局 推「清潔電網 淨化未來」新措施

延伸閱讀

NBA／前國王球員入獄 遭指控強姦、性侵及性虐待等罪

NBA／前國王球員入獄 遭指控強姦、性侵及性虐待等罪
洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時

洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時
洛城爆連環「敲頭案」 男嫌隨機攻擊女性致重傷

洛城爆連環「敲頭案」 男嫌隨機攻擊女性致重傷
洛城新語╱為什麼留美陸生越來越少？

洛城新語╱為什麼留美陸生越來越少？
洛城連環命案一家3死 疑殺夫棄子後撞樹身亡

洛城連環命案一家3死 疑殺夫棄子後撞樹身亡
好萊塢星光大道(下)

好萊塢星光大道(下)

熱門新聞

愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
一名玩家4日凌晨在凱薩宮再次拉出69萬2500元老虎機頭獎。（凱薩宮X平台）

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

2024-04-08 21:52
2020 年 5 月潘思瑋獲得優異成績參加哈佛大學畢業典禮。（受訪者提供）

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

2024-04-06 14:07
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

2024-04-09 21:40
鄰居抱怨，成堆垃圾散發惡臭。(NBC)

垃圾袋淹沒百萬豪宅 洛城鄰舍怨聲載道

2024-04-03 18:06
「99美分店」清倉甩賣，排隊結帳的隊伍約有10米長。（記者朱敏梓／攝影）

99美分店停業 甩賣湧人潮 華人遺憾少了「購物天堂」

2024-04-06 02:20

超人氣

更多 >
遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊
馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變
41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議
馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了
公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵

公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵